«Sardegna abbandonata dal Governo» 

«Il governo Meloni quanto ha stanziato per la Sardegna in questo anno e mezzo di governo? Briciole. La Sardegna è stata abbandonata, trascurata e derisa sia dalla giunta Solinas - che ora sostiene Truzzu - sia dal governo nazionale». L’attacco arriva dal palco di Nuoro, dove la candidata del Campo largo Alessandra Todde ha parlato negli stessi minuti in cui la premier Giorgia Meloni arringava il popolo del centrodestra a Cagliari.

Todde ha poi parlato di fondi fermi nei conti correnti regionali e si è rivolta direttamente all’avversario del centrodestra: «Truzzu è a conoscenza del fatto che la Regione Sardegna, stando ai dati della corte dei conti, non ha speso risorse per 3 miliardi e mezzo? Lo sa Truzzu, che si vanta del tracollo di Cagliari, che i suoi alleati al governo della Sardegna hanno lasciato in cassa miliardi e non gli hanno investiti su sanità, trasporti, servizi per i sardi. Questo dimostra l’incapacità e l’inaffidabilità della giunta Solinas. E Truzzu vuole andare in continuità. Non lo permetteremo».

