«Sardegna a secco»: la Regione dichiara lo stato di calamità 

La grande sete della Sardegna porta lo stato di calamità. Ieri, con una seduta straordinaria convocata online dalla presidente Alessandra Todde, la Giunta ha dichiarato l’emergenza per «deficit idrico».

Cosa succede adesso

Il provvedimento ruota intorno alla legge 3/89 che, in base ai commi 3 e 4 dell’articolo 7, «assegna alla Regione poteri straordinari per gestire la siccità, incluse ordinanze, stanziamento immediato di risorse e procedure accelerate per i bandi di gara», spiega Rosanna Laconi, l’assessore all’Ambiente con delega alla Protezione civile, a cui si rifà la norma applicata ieri.

I numeri

In queste ore l’Autorità di bacino emette, come ogni fine mese, il nuovo bollettino sugli invasi, attesi anche dall’ufficio di Laconi. La situazione sarda è precipitata già da fine giugno: tranne la Gallura, classificata in verde come «regime ordinario» sotto il profilo dell’approvvigionamento idrico, l’Isola è segnalata in arancione, che corrisponde al «livello di pericolo» per la «persistenza del periodo secco». Ma l’Alto Cixerri, nel Sulcis, è addirittura in rosso, cioè in emergenza.

L’assessora

«Il grosso problema – sottolinea Laconi – è che la grande sete si sta allargando. Dopo la Baronia è in sofferenza pure l’Ogliastra». Significa Comuni davvero all’asciutto, come «Tertenia che è sempre rimasta fuori da Abbanoa e si approvvigionava con proprie sorgenti, adesso a secco. Stiamo quindi intervenendo in maniera capillare per garantire l’acqua a tutti». E se su quella potabile non ci sono ancora restrizioni, «i comparti agricolo e zootecnico stanno sopportando pesanti tagli sui consumi – continua l’assessora -. Ma il nostro appello è rivolto a ogni sardo e a ciascun turista: dobbiamo evitare gli sprechi per scongiurare che la risorsa idrica venga razionata anche per gli usi domestici».

Azioni in campo

Nel breve periodo, ci sono sul tavolo «i 2,9 milioni approvati dalla Giunta a fine maggio: con questi soldi alcuni Comuni della Baronia hanno avviato fruttuosi lavori per la ricerca di pozzi o l’acquisto di dissalatori, come deliberato da Budoni». Nel medio periodo, «utilizzeremo le risorse che siamo pronti a stanziare con l’assestamento di bilancio in approvazione oggi. Avvieremo una programmazione che porterà all’interconnessione tra le dighe, a interventi sulla rete per contenere le perdite e all’aumento dei piccoli invasi. Sarà ugualmente indispensabile arrivare al riutilizzo dei reflui».

Roma allertata

Il caso Sardegna è arrivato nella Capitale insieme a quello siciliano. La siccità unisce le due Isole. Per questo i senatori Marco Meloni e Antonio Nicita e il deputato Silvio Lai hanno chiesto la convocazione della «commissione Insularità, alla presenza dei presidenti di Regione e dei ministri Salvini, Musumeci e Pichetto-Fratin. È necessario – scrivono i tre parlamentari – un confronto diretto e immediato con i rappresentanti del Governo per discutere e pianificare interventi di ristoro e approvvigionamento idrico, che includano non solo soluzioni a breve termine, ma anche strategie a lungo termine per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e della siccità sulle nostre Isole».

L’opposizione

La mossa della Giunta non convince il capogruppo di FdI, Paolo Truzzu. «La presidente Todde ha impiegato un mese per valutare l'importanza e l'urgenza della dichiarazione dello stato di calamità e di emergenza, una richiesta fatta dai consiglieri di minoranza con un'ordine del giorno approvato all'unanimità lo scorso 2 luglio. Avevamo segnalato che la situazione sarebbe peggiorata tra luglio e agosto, soprattutto in concomitanza con l'emergenza incendi».

I controappelli

Lo stato di calamità votato ieri dalla Giunta non è certo passato inosservato nel mondo delle campagne, a cui per ora è stato chiesto il sacrificio maggiore per fronteggiare la siccità. «Dopo le proteste e la mobilitazione di Coldiretti, ci sono le prime risposte, anche se con evidente ritardo», dicono dall’associazione gialloverde. Che adesso attende «le azioni conseguenti». Suggeriti «interventi con le autobotti per abbeverare gli animali, voucher per i ristori sull’approvvigionamento di mangimi nonché interventi per snellire la burocrazia e accelerare le procedure», sottolineano il presidente Battista Cualbu e il direttore Luca Saba. Anche Confagricoltura prende posizione. «Bene ha fatto la Giunta Todde ad approvare la dichiarazione di emergenza regionale – dice il presidente Paolo Mele -. Chiediamo di essere coinvolti rapidamente per definire gli interventi finanziari e di somma urgenza a sostegno delle aziende. Non è più accettabile l’assenza di interconnessione tra invasi».

RIPRODUZIONE RISERVATA