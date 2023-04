Sardegna, 1200 avanti Cristo “Cast in Bronze” è la nostra storia 

Mostrare e raccontare una società nuragica articolata ed evoluta per superare gli stereotipi, avvalendosi di ricostruzioni esemplari. Questo è “Cast in Bronze”, la nuova fatica del regista cagliaritano Mario Giua Marassi. In una Sardegna dell’Età del Bronzo (1200 a.C.), i due giovani protagonisti Ietocor e Iscurti sono destinati a non incontrarsi nonostante un’attrazione reciproca. Il corto di 28 minuti è in lingua protosarda. Girato in gran parte a Pabillonis, è finanziato della Regione Sardegna, con il patrocinio della Sardegna Film Commission. La prima è andata in scena a Barumini, al Centro Lilliu, alla presenza del cast e della troupe.

La storia

Nonostante l’attrazione e il sentimento che li spingono l’una verso l’altro sin dall’infanzia, Iscurti e Ietocor, nati dall’élite di un villaggio nuragico, sono destinati a non incontrarsi: lei è la sacerdotessa precelta del culto delle acque, lui è stato addestrato per seguire le orme del padre, il generale delle truppe in guerra. Cresciuti ed educati per questi scopi, sono chiamati a mettere da parte i loro desideri per concedersi totalmente alla complessa ed evoluta società che sono chiamati a guidare. Il corto usa una metafora semplice e immediata, le due figure principali incarnano le dimensioni bellica e religiosa del potere, un po’ come i bronzetti dell’epoca, forgiati per essere icone di potere. Così il regista: «Questo parallelismo metaforico mostra i protagonisti come l’incarnazione delle stesse statuette di bronzo che non hanno un “Io” individuale capace di autodeterminarsi, così come non lo hanno i due protagonisti. Bronzetti e uomini sono dunque forgiati nel bronzo, come specifica il titolo».

La ricostruzione

«Da tempo desideravo fare un film storico e con rigore storico, motivo per cui è in lingua protosarda», spiega il regista. «Lo spettatore è trasportato in una dimensione realistica della Sardegna antica”. I dialoghi sono tradotti dal glottologo Mauro Maxia secondo la sceneggiatura originale di Mario Giua Marassi e Andrea Garau. Il film offre delle ricostruzioni sul patrimonio archeologico dell’Isola nei minimi dettagli. Le scenografie sono curate dal produttore Francesco Cheratzu e da Piero Obinu. Grazie alla consulenza di archeologi ed esperti, nuraghi e sale interne, tombe dei giganti, pozzi sacri e arene sacre con le statue nuragiche di Salvatore Pinna, sono fedeli alla realtà. Anche i costumi e le armature sono state rielaborate ad oc dai fonditori e ricostruttori Alessandro Atzeni e Sandro Garau, con il supporto di Martina Senis. Maurizio Frau ha curato la ricostruzione della barca nuragica, conservata nel cortile della Biblioteca di Pabillonis.