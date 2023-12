Sardegna 1, premio al Tg: «Un valore per tutti l’informazione in sardo» 

«Senza ricorrere ai geologi, che parlano di uno scheletro granitico ovunque affiorante, senza eguali nel continente, simile a quello della Corsica, chi giunge qui si accorge subito di trovarsi di fronte a una terra mai veduta». La sorpresa dello scrittore Guido Piovene nel suo percorso di avvicinamento alla Sardegna. La rivelazione di una terra con una sua cultura ben definita, tradizioni consolidate e una lingua che è un segno profondo di identità, strumento di comunicazione, codice genetico, patrimonio che non può essere cancellato. Quella lingua che viene mantenuta viva attraverso progetti culturali come quello attuato dal gruppo editoriale L’Unione Sarda attraverso il tg in sardo proposto ogni giorno su Sardegna 1, al canale 12 del digitale terrestre e in streaming in tutto il mondo. Una scommessa che produce concreti risultati. Crescono l’interesse e i consensi dei telespettatori che non si accontentano dell’informazione “in italiano”.

Le notizie “in sardo”

In primo piano, fatti di cronaca e quelli legati all’economia e alla politica, gli eventi culturali e gli spettacoli raccontati in una lingua, antica e moderna allo stesso tempo, che così viene valorizzata e trasferita alle giovani generazioni. E c’è una significativa conferma della qualità della proposta: il tg di Sardegna 1, televisione legata al Gruppo editoriale L’Unione Sarda, ha ottenuto un riconoscimento prestigioso. I redattori Paola Pilia e Gianni Zanata hanno ritirato ieri a Roma il premio “Salva la tua lingua locale”, sezione “Comunicazione”, nel corso della cerimonia, condotta da Adriana Volpe e Beppe Convertini, evento che si è svolto nella Sala della Promoteca nel Palazzo del Campidoglio. L’Unione nazionale delle Pro Loco ha dato vita a questo concorso, giunto all’undicesima edizione, che esalta le culture regionali che con la loro ricchezza e varietà sono la spina dorsale dell’Italia.

I commenti

Il presidente dell'Unpli, Antonino La Spina, ha trascorso nei mesi scorsi alcuni giorni di vacanza nell’Isola, ospite di Raffaele Sestu, alla guida da molti anni dell’organismo che riunisce le Pro Loco sarde (anche lui presente ieri a Roma): «Ero davanti alla Tv e facendo zapping ho scoperto il tg di Sardegna 1. Non capivo le parole ma ho subito intuito il valore di quel progetto per la tutela e la promozione della lingua sarda». È intervenuto anche Franco Siddi, vice presidente del consiglio di amministrazione de L’Unione Sarda, presidente di Confindustria Radio Televisioni. «Sardegna Uno, per volontà dell’editore, Sergio Zuncheddu, è una tv dedicata totalmente alla valorizzazione della lingua e della cultura dell’Isola nelle sue molteplici espressioni. Siamo di fronte a un archivio della memoria con una forte proiezione verso il futuro con l’obbiettivo di mantenere vivo il nostro straordinario patrimonio linguistico». Sardegna 1 è, dopo Videolina, la seconda televisione per audience nell’Isola, con un unico direttore, Emanuele Dessì.

Per Paola Pilia «il premio è un riconoscimento per la continuità di un lavoro di squadra svolto in questo anno e mezzo che ha permesso al telegiornale di diventare sempre di più uno strumento a disposizione dei sardi per informarsi ma anche per perfezionare il sardo. Un premio anche per tutti i tecnici e i colleghi del tg di Videolina, che è la base è il cuore del nostro spazio di informazione».

«È il frutto delle iniziative imprenditoriali del gruppo L’Unione Sarda che», ha aggiunto Gianni Zanata, «ha saputo ridare vigore a un’emittente storica del panorama televisivo sardo a un passo dalla chiusura. Ora Sardegna 1 ha un nuovo volto, una nuova identità, un ponte ideale tra tradizione e innovazione. Un gran bel traguardo».

RIPRODUZIONE RISERVATA