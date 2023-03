Sarde in campo al Torneo delle regioni 

Quattro rappresentative sarde in gara da oggi nel Torneo delle Regioni 2023 di calcio a 5. Le squadre sono partite ieri per il Veneto e già stamattina scenderanno in campo. L’Under 15 sarà guidata da Matteo de Agostini, l’Under 17 da Gianni Melis, l’Under 19 da Fabio Perdighe, quella femminile da Lucy Alves.

Il girone

La Sardegna è stata inserita nel girone D, comune a tutte le categorie, insieme ad Abruzzo, Lombardia e Umbria. Accedono ai quarti di finale del 5 aprile le prime di ogni girone e le migliori seconde. Il 6 aprile si disputeranno le semifinali, il 7 aprile le quattro finali ogni categoria all’Agsm Forum di Verona.

Le partite

Si comincia oggi con la sfida tra Sardegna e Abruzzo. Primi a scendere in campo saranno gli Under 15 alle 9,45. A seguire l’Under 17 alle 11,30 mentre nel pomeriggio sarà il turno della femminile alle 15 e dell’Under 19 alle 17,30. Si replica domenica con gli stessi orari per la sfida tra Sardegna e Lombardia. Lunedì le ultime partite della fase a gironi contro l’Umbria.

Il commento

«C’è un bello spirito», il commento del vicepresidente del Comitato regionale Sardegna e delegato del calcio a 5 Alberto Carta, «dopo aver svolto circa dieci raduni in giro per l’Isola andiamo in Veneto fiduciosi e aspettando qualche bella sorpresa. Alle Rappresentative ho detto che ci vorranno tanta grinta e forza di volontà. Ma oltre all’impegno chiediamo a tutti un comportamento corretto e disciplinato», conclude Carta.

I convocati

Femminile : Frongia, Mameli, (Monastir), Maion, Medda, Piroddi, Portas, Tiepido (Tiro Libero), Masia, Poddighe, Rudas, Satta (Ampurias), Piras (Ittiri Sprint). Allenatore Alves.

Under 19 : Atzeni, Casponi (Selargius), Camba (Oristanese), Casadio, Casu (Isili), Deidda (Villacidrese), Enardu (4 Mori), Medda, Melis, Meloni (Villaspeciosa), Orrù (Serrenti), Usai (Villasor). Allenatore Perdighe.

Under 17 : Ballarin, Mercenaro, Serra (Monastir), Cocco, Corso, Cossu, Rossi (Leonardo), Marongiu, Paschina, Venuto (C'è Chi Ciak), G. Melis, Y. Melis (Serrenti). Allenatore Melis.

Under 15 : Bellu, Pirisi, Zoccheddu (Oristanese), Boi, Satta (Leonardo), Cabbua, Nastasi (Mediterranea), Congia, Dessi, Floris (Monastir), Partis (Villasimius), Pinna (Cus Cagliari). Allenatore de Agostini.