«Sarde in affanno ma il torneo è lungo» 

Quattro delle cinque sarde in Serie D occupano gli ultimi quattro posti ma c’è tempo per risalire: «Il campionato è lungo ed equilibrato». Domenica intanto arriva il derby tra Ilvamaddalena e Atletico Uri, la prima reduce da un ko e la seconda da un pareggio: «I tifosi saranno fondamentali». Cos e Olbia sono le più cocenti delusioni, almeno per ora, mentre un gradino più su, in Serie C, la Torres sta ripetendo (o quasi) l’eccezionale torneo della stagione passata: «Ma migliorarsi vuol dire arrivare primi: molto difficile».

Su Radiolina ieri pomeriggio, nella trasmissione “L’Informatore Sportivo” condotto da Alberto Masu, sono intervenuti Federico Bonu, difensore dei biancocelesti isolani, e Caio de Cenco, attaccante italo-brasiliano dei giallorossi sassaresi: hanno dato le carte al campionato e promesso battaglia (sul campo) nella sfida in arrivo nel weekend. De Cenco è al primo anno in Sardegna e sa che con i maddalenini (a quota 7 punti mentre la sua squadra ne ha 6) sarà un match «non facile». Domenica scorsa con l’Anzio è arrivato un pareggio «ma volevamo vincere. Abbiamo affrontato bene la gara, peccato non sia arrivato il successo ma la prestazione c’è stata».

Bonu punta molto sui tifosi di casa, «devono essere l’uomo in più in campo, tutta l’isola deve farci sentire il suo supporto. L’Ilva è una delle società storiche della Sardegna, deve ricavarsi il giusto spazio nella categoria e il nostro compito è riuscire nel compito. Anche l’Uri è molto seguito e ha una bella tifoseria. Speriamo gli spalti siano pieni». Tra l’altro «già dopo il fischio finale due giorni fa si parlava di questa trasferta», ricorda De Cenco, «il derby è molto sentito: il pubblico ci dà una grossa mano, spero arrivino in tanti».

Resta la classifica deficitaria delle sarde. Solo il Latte Dolce, reduce da tre successi, è sereno a quota 14. «Non mi aspettavo questa classifica per l’Olbia», sottolinea l’italo brasiliano, «ma il campionato è lungo e spero che trovino lo spazio giusto. È partita in ritardo ma ha un organico interessante, vederla lì non credo rispecchi l’investimento fatto dalla società». Opinione opposta a quella di Bonu, il quale invece non è stupito: «Mi aspettavo questa posizione perché non dobbiamo pensare al blasone e alla città, costruire la rosa in poco tempo non ha permesso di crearne una di livello». Mentre per la Cos «in effetti mi aspettavo una posizione più alta. Però il torneo è equilibrato, non c’è nulla di scontato». Viceversa «avevo scommesso che il Latte Dolce potesse essere la sorpresa: ha una proprietà importante e valorizza i giovani. Hanno perso solo una partita in dieci giornate e qualcosa vuol dire».

Riguardo la possibilità che si salvino tutti i club sardi, «chiunque può prendere punti ovunque», sostiene De Cenco, «il nostro obiettivo è arrivare all’obiettivo il prima possibile». Per Bonu apiù sarde siamo meglio è. Ora la classifica dice che si deve lottare, anche tra noi, poi magari risaliremo. Noi dell’Ilva in particolare forse meriteremmo più punti di quelli che abbiamo. Ci sono stati episodi negativi , ma nessun allarme: ci sono tante partite».

E il derby incombe. Per vincere bisogna «scendere in campo concentrati rispettando l’avversario e sbagliando poco», afferma De Cenco, «sarà una partita delicata, decisa da dettagli».

