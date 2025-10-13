Sarde alla ribalta con tre successi e un pareggio 

Vincono Budoni, Costa Orientale Sarda e Monastir, che batte il Latte Dolce nel derby, e pareggia l’Olbia sul campo dell’ultima della classe Montespaccato. La domenica delle sarde di Serie D ha più luci che ombre.

Nella 7ª giornata digiuna giusto la squadra sassarese, piegata a domicilio 1-2 da quella campidanese che così riscatta il ko nel derby con la Cos e vola in classifica a -1 dagli ultimi avversari, terzi con 13 punti. «Non ce l’aspettavamo», spiega l’allenatore Michele Fini, «abbiamo sofferto la loro aggressività, sotto questo punto di vista ci sono stati superiori. Abbiamo recuperato adrenalina negli ultimi 15’, dopo il 2-1 abbiamo provato a ottenere il pareggio ma va dato merito al Monastir».

Grande soddisfazione sull’altra sponda, dove si è distinto Manuel Conti (figlio d’arte di Daniele, ex capitano del Cagliari, e nipote del mitico Bruno), al debutto in D. «Abbiamo giocato una grande partita, attaccando e difendendo insieme», dice il 19enne mediano, scuola rossoblù: «Papà non fa mai troppi complimenti, però è molto attento sulle cose che posso migliorare». In virtù del 3-2 casalingo contro l’Anzio, maturato nel 7’ di recupero, la Cos consolida l’ottavo posto a pari punti col Monastir e festeggia. «Sono 3 punti fondamentali», sottolinea il tecnico Francesco Loi, «è stata una partita difficile contro un avversario che veniva da una sconfitta pesante ma da prestazioni importanti, e abbiamo dimostrato carattere».

Idem il Budoni, che sotto 0-2 ribalta la sfida del Comunale in 20’ spuntandola 3-2 contro la Nocerina e issandosi a quota 11.

Infine l’Olbia con 9 punti. Più dell’1-1 strappato al Montespaccato, buono a interrompere il digiuno e tenere lontani i playout, l’argomento del momento è il futuro del club: il cambio di proprietà slitta di ora in ora, sebbene quella con Roberto Sulas sia l’unica trattativa rimasta in piedi.

Intanto la pazienza è finita. I magazzinieri sono pronti a scioperare mentre i giocatori, che martedì scorso non si sono allenati per dare un segnale alla proprietà svizzera, avrebbero assicurato la loro disponibilità fino a domenica. Dopodiché, se non cambiano le cose, metteranno in mora la società.

RIPRODUZIONE RISERVATA