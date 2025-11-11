Sardares precede Dolphin tra i J24 a Olbia 

La storica classe J24 sempre attiva in Sardegna, ha regatato domenica nelle acque del Golfo di Olbia per la 2ª tappa del campionato zonale organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Olbia. Tre prove con grecale di media intensità hanno dato modo agli equipaggi di fare delle prove combattute fino alla fine. Ha vinto Sardares l’imbarcazione del Circolo Nautico Arzachena timonata dal forte Aurelio Bini; seconda Dolphin, timonata da Andrea Mariani (LNI sez. Olbia) e terza Aria sempre (LNI Olbia) con Marco Frulio al timone. Questo fine settimana ci sarà invece la regata nazionale J24, valida anche come finale del campionato zonale, sempre a Olbia.

Rs Aero

A Cagliari si è appena concluso il Sardinia Team Race World Championship degli RS Aero Under 25, che precede quello U17 che vedrà in acqua gli Open skiff. La regata è stata organizzata dalla Lega Navale Italiana sez. Sulcis assieme alla Canottieri Ichnusa (che ha messo a disposizione la sede) nello specchio acqueo di Su Siccu, perfetto per questo tipo di manifestazione. La vittoria è andata ai sardi Riccardo Gessa e Chiara Sussarello che correvano per il Principato di Monaco, davanti a Italia 1 (Filippo Vincis e Alice Sussarello) e al Belgio (con Riccardo Serra e Emma Vanhof).

Wingfoil a Oristano

Sabato e Domenica a Oristano si disputerà l’ultima regata della classe Wingfoil, sempre più numerosa in termini di partecipazione giovanile e fresca di riconoscimento alla riunione annuale della World Sailing. Sarà la tappa che decreterà il campione italiano. A rappresentare il circolo organizzatore saranno Gioele Incani e Riccardo Piana, portacolori dell’Eolo Beach Sports. Capitani, Pittoni e De Amicis si contendono il titolo nella categoria U21, mentre Bevilacqua e Incani nella U17. Assenti i fratelli Nicolò e Maddalena Spanu, i due campioni oristanesi sono impegnati in Brasile negli allenamenti in vista dell’ultima tappa del mondiale Wingfoil nel quale Maddalena è in testa.

