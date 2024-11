Sardamag, una bonifica attesa da vent’anni 

Per le bonifiche delle aree dell’ex stabilimento Sardamag, all’ingresso di Sant’Antioco, c’è un silenzio assordante che dura 20 anni. L’argomento non figura nemmeno nell’elenco dei progetti finanziati dal Just transition found nonostante la misura del bando, sia specifica per le bonifiche.

Attesa vana

Dopo qualche intervento che ha riguardato soprattutto la rimozione di quanto c’era in superficie, è rimasta la certezza dei materiali inquinanti rimasti nel terreno. «Perché le bonifiche delle aree ex Sardamag non compaiono tra quelle da finanziare tramite il Jtf?». È l’interrogativo che nell’isola sta ponendo il Comitato tecnico transizione sostenibile che, prendendo spunto dall’ultima riunione del comitato di sorveglianza sul Jtf ha riacceso l’argomento: «La bonifica e la valorizzazione delle aree ex Sardamag sono una delle ultime grandi opportunità per la ripresa socio economica territoriale grazie al possibile riutilizzo finalizzato alla realizzazione di alberghi e servizi per la nautica d’eccellenza - dicono Rolando Marroccu, Alfonso Corridori, Daniele Garau e Mauro Carta - poiché il Jtf promuove prioritariamente la bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche chiediamo di conoscere i motivi per i quali le bonifiche delle aree ex Sardamag non compaiono tra quelle da finanziare con questa importante misura».

Il Comune

L’interrogativo se lo pongono in tanti, proprio perché si tratta di aree compromesse sotto gli occhi di tutti: «Il Comune non è proprietario dell’area e questo è il motivo per il quale nessun altro ha potuto presentare progetti - spiega il sindaco Ignazio Locci - la Regione e quindi Igea sono i proprietari delle aree ex Sardamag. Sarebbe stato utile far partecipare una società in house, oppure mettere assieme Comune e Igea. Uno dei limiti, infatti, è proprio il fatto che solo gli enti locali possono partecipare al bando. Un limite superabile, a mio modo di vedere, con un accordo istituzionale che solo la Regione avrebbe potuto superare e quindi stipulare l’eventuale accordo risolutivo». Locci previsa che sarebbe stata «una grande occasione: il Jtf rappresenta le uniche risorse concretamente disponibili verso gli enti locali, poi credo che non ce ne saranno altre. Comunque questa, potrebbe essere una soluzione ancora percorribile». Argomento comunque difficile quello delle bonifiche in generale che non giustifica il clima di latitanza che ha regnato su questo argomento per decenni. «Ci sono difficoltà procedurali legate alle autorizzazioni che non rendono il percorso facile - ha detto l’amministratore unico di Igea, Salvatore Mattana - quella di ex Sardamag e Palmas cave è una nostra priorità, tant’è che abbiamo messo a disposizione due progetti che aspettano solo di essere finanziati. Prevedono un investimento di 16 milioni e 600 mila euro per ex Sardamag e 10 milioni e 500 mila euro per Palmas cave. Ne ho già parlato con l’assessore all’Industria e incontrerò il sindaco Ignazio Locci, al fine di stabilire un percorso per intervenire al più presto».

