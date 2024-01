Sardagru, uno spiraglio per i lavoratori 

Sei dei dodici operatori della Sardagru saranno assunti subito dalla Sir, l’azienda che subentra nell’appalto per l’imbarco, lo sbarco e la movimentazione portuale per la Portovesme srl. Si è concluso così l’incontro in videoconferenza di ieri mattina tra i vertici della Sir e le organizzazioni sindacali, tanto atteso per definire il futuro dei 12 lavoratori dopo la fine della commessa con la Sardagru.

Sei operatori saranno assunti subito dalla Sir, altri cinque (per i quali si aprirà un periodo di Naspi) saranno richiamati a lavoro, secondo gli impegni presi, non appena inizieranno le commesse della Sir nel porto di Oristano, mentre uno dei 12 è rimasto alle dipendenze della Sardagru.

«Siamo soddisfatti per l’intesa raggiunta oggi - dicono Giancarlo Lampis (Filt), Simone Atzori (Fit) ed Enrico Vidili (Uil) - considerato che Sir non era in nessun modo obbligata a riassorbire i lavoratori licenziati da Sardagru. Per ora in sei passeranno da un’azienda ad un’altra, per gli altri c’è l’impegno serio e formale dell’azienda a richiamarli quanto prima». Le organizzazioni sindacali, soddisfatte per l’esito dell’incontro con la Sir, bacchettano invece la precedente azienda. «Non possiamo non sottolineare il comportamento di Sardagru - si legge nella nota sindacale - che sta di fatto ritardando il passaggio dei licenziati alla nuova azienda».

