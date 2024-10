sardachem ko, in vetta c’è la tielle 

Sabato di Coppa Italia per l’Over 50 dell’Msp: si è giocato il primo turno nei due mini gironi. Nell’Over 55 invece si è disputata la terza giornata: nel girone A la sorpresa in vetta è la Tielle/PLS, mentre la I. R. Moniaflor comanda a punteggio pieno il girone B.

Quaterna

Prima giornata di Coppa Italia senza pareggi nei due gironi dell’Over 50. La Pgs Audax Frutti d’Oro supera di misura (rete di Contu) il Real Putzu, mentre la Mediterranea cala il poker sull’Okky Villanova. Ha riposato invece l’Accademia Sulcitana. Sono tre le squadre al comando del girone B. I Quartieri/De Amicis detentori del trofeo firmano un tris contro gli Amatori 4 Mori. Basta invece il 2-1 al Comunale di Monserrato per consegnare al Flamengo il successo sui Colonial Fruits. Con un secco 2-0 invece il Deximu si impone sulla Nivea Kalaris. Sabato prossimo sarà di nuovo campionato con il terzo turno.

Sorpresa

Una rete di Soro consente alla Tielle/PLS di imporsi a sorpresa sulla Sardachem (detentrice del titolo Over 55) e di attestarsi in vetta alla classifica del girone A dopo tre giornate con sette punti nel carniere. A quota sei restano proprio la Sardachem (che subisce il sorpasso), la Masnata Chimici (a riposo) e la Cooper Band, che stasera giocherà con la Di. Fer. una sfida posticipata per l’indisponibilità del campo Coghinas di Assemini. Anche la Campagnola/140 Gr./Simius Immobiliare si aggrega al gruppone al secondo posto grazie al 2-1 sulla Myair Svapo, che perde dopo la prima vittoria conquistata di una settimana fa. In attesa del posticipo sono diverse le squadre a un punto dalla Di. Fer (che ne ha quattro). Vincono la Gigi Spada SI. TI. (2-1 sulla Opes Team), il Nuraghe/Evolvere (2-1 nello scontro diretto con l’Associazione Ingegneri), la Car Refinish (3-1 sul Poggio dei Pini/Sotto La Torre) e il Sinnai Conad Superstore, che ne fa tre alla Nuova Ellas.

In vetta

Sorpresa anche nel girone B, dove in testa alla graduatoria dopo tre giornate c’è la I. R. Moniaflor con nove punti. La neocapolista festeggia il primato con una quaterna secca al Fileferru. Sono due le squadre che cercano di mantenere il passo della leader: gli Amatori Orione Selargius, reduci da un pareggio, tornano al successo (2-1) con gli Amatori La Palma, mentre l’altra vicecapolista a quota sette, la Sardegna Termale Sardara/E. I. 83, viene rallentata dal pari a reti bianche impostole dalla Polisportiva Sestu, che riprende a fare punti dopo lo stop del turno scorso. A sei punti c’è la Maccioni Marmi (con una partita in meno), al secondo successo stagionale: i selargini si impongono sull’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana 3-1 e rimangono in scia assieme all’Asd Il Club, che non fa sconti al Mulinu Becciu annichilito con un (sin troppo) pesante e rotondo 9-0.

Il pareggio per 1-1 consente a La Vernice di attestarsi a quota quattro e al Cral C.t.m. di ottenere il primo punto dopo due ko. Stenta ancora la De Amicis, superata anche in classifica dalla Frama/Beko Service, alla sua prima vittoria. L’altro 0-0 di giornata lo condividono Cagliari 2007 e Resti Umani/Zaza Kospi S.r.l.: entrambe sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA