Sardachem e Moniaflor avanti senza intoppi 

Quarta giornata di Coppa Italia nell’Over 50. Nell’Over 55 invece si è scesi in campo per il dodicesimo turno. Solo due le gare di Coppa giocate sabato: l’Okky si è imposta sul Real Putzu per 3-1 e il Deximu ha schiantato i Colonial Fruits 6-0. Rinviate Audax-Accademia Sulcitana e I Quartieri/De Amicis-Nivea Karalis. Hanno invece riposato Mediterranea e Amatori 4 Mori.

Travolgente

Nel girone A dell’Over 55 la leader Sardachem regola per 2-0 la Gigi Spada SI. TI. mentre la vicecapolista Campagnola esagera con il Poggio dei Pini (8-1). Frenano la Masnata Chimici (pareggio 0-0 col Sinnai Conad) e la Cooper Band (0-0 con gli Ingegneri). La Tielle conquista invece il quinto posto in classifica grazie al successo per 2-0 sulla Opes Team.

Passo avanti in zona playoff per la Di. Fer. contro il Nuraghe, sconfitto 4-0. Secondo ko di fila per la Car-Refinish, battuta con un perentorio 5-1 dalla Myair Svapo che torna al successo dopo quattro giornate. La Nuova Ellas ha riposato.

Controsorpasso

Nel girone B invece torna in vetta la I. R. Moniaflor, che nello scontro diretto si è imposta di misura sull’Orione Selargius. La Maccioni Marmi lascia momentaneamente la leadership per via del rinvio della gara con Il Club. Rinviata anche Cagliari 2007-Frama/Beko Service, mentre non si è disputata Resti Umani-De Amicis.

Ad approfittare della caduta dei selargini sono gli Amatori La Palma, che agganciano i biancorossi al terzo posto grazie al 4-1 sul Fileferru. Muovono la classifica La Vernice (1-1 con la Sardegna Termale Sardara) e il Cral C.t.m: quest’ultimo interrompe la serie di sei sconfitte con l’1-1 conquistato con il Sestu. Dopo dodici giornate arriva il primo punto per il Mulinu Becciu grazie al pari strappato all’Aldebaran, che torna a fare punti dopo undici turni all’asciutto. I tornei Msp torneranno regolarmente in campo nel prossimo weekend.

