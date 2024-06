sardachem è campione provinciale 

Il titolo Msp della categoria Over 55 è della Sardachem. La squadra del presidente-allenatore Sandro Sulis conquista il trofeo grazie al 3-0 sulla Maccioni Marmi firmato da Murtas (doppietta) e Lobina. I cagliaritani sono i nuovi campioni provinciali e succedono alla Cooper Band.

Murtas sugli scudi

Teatro dell’ultimo atto della stagione è stato il Comunale di Monserrato. L’inno nazionale italiano precedeil fischio di inizio dell’arbitro Giancarlo Carrus di Cagliari. Moduli speculari per le formazioni, ma il 4-4-2 dei cagliaritani brilla di più rispetto a quello messo in campo dal trio tecnico Mura-Pianta-Masala, che deve far fronte a diverse defezioni tra le quali spiccano quelle di Anedda e Monterastelli (squalificati) e di Fanari. L’assenza dei due bomber titolari in particolare si fa sentire in una gara nella quale la Sardachem prende subito il pallino del gioco e sfiora il vantaggio già al quarto d’ora con Murtas. Il portiere Piccioni in uscita è bravo a respingere le insidie anche due minuti dopo sulla conclusione di Schirru.

I selargini tengono botta ma senza creare pericoli dalle parti di Palumbo, nonostante la verve di Pier Paolo Piras che però davanti non riesce a trovare il guizzo giusto. Un tiro a lato senza pretese di Manca al 22’ è l’unico squillo della Maccioni. Poco per infastidire una Sardachem pimpante che al 27’ stappa la gara: il filtrante di Puddu è illuminante per lo scatto di Murtas che beffa Piccioni. La doccia fredda devasta la squadra selargina, tanto che un minuto più tardi un incontenibile Lobina, al termine di una strepitosa serpentina, sigla il raddoppio. Caddeo e compagni rischiano di soccombere definitivamente poco prima dell’intervallo, ma la punizione velenosa dai venticinque metri di Capitta si stampa sul palo.

L’apoteosi

L’inizio della ripresa è arrembante solo in apparenza per la Maccioni Marmi, cui serve la scossa che però non arriva nonostante gli ingressi di Aldo Piras e Contieri. L’ardore agonistico dei gialli-fluo si esaurisce subito anche perché la Sardachem continua a spingere forte. Al 10’ e al 15’ si rinnova il duello Murtas-Piccioni: il portiere si esalta nella deviazione in uscita, ma al 20’ nulla può sull’ispiratissimo bomber, che supera in velocità Caddeo e timbra la doppietta personale. La reazione selargina è racchiusa in due conclusioni senza esito di Belfiori e Aldo Piras, mentre ben più incisivo è l’affondo del solito Murtas, che al 26’ sfiora la tripletta con la palla che accarezza il palo. Gli ingressi nel finale di Deiana, Pilloni e Cuccu preparano la festa per Piludu e compagni, che esplode al triplice fischio.

Emozioni forti

«Sono felicissimo soprattutto per il presidente, ci abbiamo creduto sin dall’inizio. Loro non si aspettavano di trovare un avversario così». Il sorriso smagliante di Franco Murtas a fine gara è quello delle migliori occasioni: con la doppietta di sabato fanno quindici reti stagionali. Lo stesso bottino di Lello Lobina, che assieme al bomber merita la palma del migliore in campo: «Non ho parole, siamo felicissimi e sono contento anche per la mia prestazione». Umori opposti invece in casa selargina. Le sue parate sono servite solo a limitare i danni, ma Antonio Piccioni ammette sportivamente che gli avversari «hanno meritato di vincere, sono stati più ordinati e più concreti. Noi puntavamo a portare la gara ai rigori, non ci siamo riusciti».

