Sardachem, 12 mesi da incorniciare 

Dopo la parentesi di Coppa Italia, le squadre dell’Over 50 sono scese in campo per l’ultima partita dell’anno. La Pgs Audax Frutti d’Oro chiude con un altro successo. Nell’Over 55 invece la Sardachem archivia un 2024 da incorniciare da primatista nel girone A nonostante il turno di riposo, mentre la I. R. Moniaflor continua a dettare legge nel girone B.

In vetta

Una rete di Medda decide una gara combattuta che per la Pgs Audax Frutti d’Oro vale il primato dell’Over 50. Contro gli Amatori 4 Mori termina 1-0, risultato che relega i cagliaritani all’ultimo poso con due punti all’attivo. In attesa del posticipo di stasera tra I Quartieri/De Amicis e il Deximu, l’Okky Villanova si attesta al secondo posto, grazie al 3-2 con cui si impone sulla Mediterranea, che resta a sei punti, superata dai Colonial Fruits, vittoriosi di misura sulla Nivea Karalis. Hanno riposato in questa nona giornata Real Putzu e Accademia Sulcitana.

Testa a testa

La tredicesima giornata dell’Over 55 non cambia le gerarchie del girone A. Nonostante il turno di riposo la Sardachem (detentrice del titolo di categoria) mantiene la leadership, seppur avvicinata decisamente dalla Masnata Chimici, cui basta l’1-0 sulla Tielle/PLS per portarsi a -1 dalla capolista, con ventotto punti. Rallenta invece la Campagnola/140 Gr./Simius Immobiliare, che non va oltre lo 0-0 con la Di. Fer. e deve guardarsi dalla Cooper Band, vittoriosa di misura sulla Myair Svapo. Riprende la corsa della Gigi Spada SI. TI., che riscatta lo stop del turno scorso con il 3-0 netto sulla Nuova Ellas, ancora ultima con il solo pareggio conquistato alla seconda giornata. In piena bagarre per l’accesso ai playoff c’è anche la Sinnai Conad Superstore, che sale a ventuno punti, dopo il 2-0 sulla Opes Team. Finisce invece a reti bianche la sfida diretta di metà classifica tra la Car Refinish e gli Ingegneri, mentre il Poggio dei Pini/Sotto La Torre torna al successo dopo sei turni, grazie all’1-0 sul Nuraghe/Evolvere, invece al terzo ko di fila. La penultima di andata di sabato prossimo promette scintille con la sfida di vertice tra Sardachem e Masnata Chimici.

La cinquina

Fa la voce grossa la capolista del girone B. La I. R. Moniaflor cala il pokerissimo contro la Frama/Beko Service e mantiene a quattro punti il distacco dalla Maccioni Marmi, che con il minimo scarto regola la Sardegna Termale Sardara. Il terzo posto a quota ventotto è condiviso dagli Amatori Orione Selargius e Amatori La Palma: la squadra biancorossa ha inflitto un pesante 6-0 al Cagliari 2007, mentre i cagliaritani hanno regolato i Resti Umani/Zaza Kospi S.r.l. per 2-0. Consolida il suo sesto posto l’Asd Il Club: il 2-1 nello scontro diretto con La Vernice, vale il sesto posto e costa ai rossoblù il sorpasso della Polisportiva Sestu, che però sciupa una grande occasione per allungare, impattando malamente per 1-1 con l’Adebaran/Autocarrozzeria G. Deiana, al secondo pari di fila dopo una serie negativa di dieci sconfitte. A quota diciotto sale anche la De Amicis vittoriosa per 2-0 sul Fileferru, che incassa invece il quarto ko nell’ultimo mese. Dopo otto giornate torna a sorridere il Cral C.t.m.: il 4-0 sul Mulinu Becciu, porta gli arancioni a nove punti e riaccende le speranze di agganciare l’ottavo posto, l’ultimo utile per accedere alle fasi finali.