«Sardabitumi, subito un sopralluogo» 

L’obiettvio è fare piena luce sulla situazione ambientale all’interno della Sardabitume, stabilimento industriale da tempo in disuso all’ingresso della borgata marina di Torregrande.

«Abbiamo registrato le segnalazione di cittadini in base alle quali si denuncia il rischio sanitario e ambientale a causa di probabile dispersione di fibre aereodisperse dovute dal danneggiamento del silo presente nell'ex stabilimento; danneggiamento verosimilmente causato dal forte vento dei giorni scorsi», dichiara il presidente dell’associaozione Ex esposti amianto, Giampaolo Lilliu.

E, facendo seguito a queste segnalazioni, il presidente Lilliu ha inviato una lettera all’Asl 5, vigili del fuoco, Arpas e al comando della Polizia municipale Oristano perché «ognuno per i propri ruoli e compiti assegnati per legge svolga un urgente intervento ispettivo, con l’obiettivo di verificare la eventuale tipologia delle fibre aereodisperse e di conseguenza attivare tutte le misure utili alla messa in sicurezza della struttura». Tutto ciò, conclude Lilliu, «allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente». ( m. g .)

