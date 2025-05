Sarda uccisa, fermata la nuora: cercò sul web come pulire il sangue 

ROMA. Sul web cercava “come togliere il sangue dal materasso” e “come avvelenare una persona”. Anche questi indizi hanno portato, nella notte tra giovedì e venerdì, al fermo della nuora di Stefania Camboni, la 58enne di origine sarda uccisa a Fregene, sul litorale romano, nel suo appartamento con diverse coltellate. Giada Crescenzi, 30 anni, è accusata di omicidio ma si dichiara innocente. «È molto provata, ma determinata a confermare al giudice la sua estraneità», dice la sua avvocata, Anna Maria Anselmi. Secondo la ricostruzione della Procura di Civitavecchia, la donna sarebbe stata uccisa nel sonno con 15 coltellate, molte all'addome e una alla gola.

Ad accorgersi del delitto, il figlio che con la compagna condivideva la villetta con la madre. Tornato dal lavoro all’alba, nota l'inferriata e la porta d'ingresso aperte. Insieme alla fidanzata va nella stanza della madre: la trovano morta, riversa sul letto. Avvertono i carabinieri, ma nel racconto dei due gli investigatori notano alcune discrepanze, ad esempio sulla presenza di sangue accanto al corpo, e dirigono i loro sospetti su Crescenzi. Le ricerche sul cellullare di lei poi fanno scattare il fermo. Ma la difesa replica: «Quella sera Giada ha cenato con Stefania e il compagno, poi lui è andato al lavoro lei è andata a letto e come tutte le sere ha messo i tappi alle orecchie, un'abitudine che conoscono tutti», dice l'avvocata Anselmi.

Quanto al presunto movente economico o eventuali dissapori in famiglia, la legale spiega che i rapporti tra nuora e suocera erano «normalissimi, solo qualche banale discussione per la spesa». Quanto alle ricerche fatte sul web, «una era per eliminare tracce delle mestruazioni; quella sull'avvelenamento non era per le persone ma le piante, per eliminare quelle invasive dal giardino». Spiegazioni che non convincono gli inquirenti, che ipotizzano anche la simulazione di una rapina (l'auto della donna è stata trovata contro una grata divelta e il portafogli della vittima era in strada).

