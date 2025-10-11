VaiOnline
Malta.
12 ottobre 2025 alle 00:30

Sarda giù dal 4° piano Conclusa la rogatoria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Rogatoria internazionale completata per le indagini sull’episodio avvenuto a Malta (in una camera di un albergo di Paceville) il 23 gennaio di quest’anno. La giovane studentessa di Arzachena Claudia Chessa, 19 anni, si lanciò dal quarto piano dell’hotel nel quale si trovava con un amico, perché temeva di essere uccisa. Fortunatamente le conseguenze della rovinosa caduta non furono letali. La Procura di Tempio ha ottenuto dalle autorità di La Valletta le informazioni sull’indagine aperta a Malta a carico di di Alessio Lupo Rivera, il ragazzo di Arzachena, 27 anni, denunciato da Claudia Chessa. Si tratta del giovane che era nella camera dalla quale si è lanciata la vittima. Ora i pm di Tempio hanno il quadro completo dell’episodio, con i documenti della della Malta Police Force (contestazioni di maltrattamenti) e quelli della Squadra Mobile di Sassari (coordinata dal dirigente Michele Mecca) per le indagini svolte in Italia dopo il rientro ad Arzachena di Claudia Chessa. I magistrati devono tirare le somme dell’inchiesta. Deve essere valutata, per gli atti conclusivi del fascicolo, la versione della vittima, che oltre ad accusare l’amico di averla picchiata, ha dichiarato: «Mi ha messo il cuscino in faccia, voleva uccidermi. Sono riuscita a liberarmi dalla presa. Io mi sono buttata per salvarmi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Gaza, si accelera sugli ostaggi I leader in Egitto per l’intesa

Forse già stanotte lo scambio dei 48 israeliani con 250 detenuti  Domani a Sharm el-Sheikh la firma con Al Sisi e il presidente Usa 
Cronaca

«C’è la caserma dell’Esercito ma qui è come nel Far West»

Gli imprenditori: situazione drammatica, intervenga la prefetta 
Gianfranco Locci
Lo scontro

I circoli dei sardi a Todde: «Diritto di voto a rischio per i giovani e le donne»

Lettera aperta alla governatrice alla vigilia dell’ottavo congresso 
Al. Car.
Il caso

La Corte dei Conti: «Promozione ET, la Giunta chiarisca»

Verifiche sui 68mila euro a sostegno della candidatura sarda al progetto 
Alessandra Carta
Industria.

«Portovesme srl non rispetta le regole»

Stefania Piredda
Cronaca

Cinzia assassinata con tre revolverate in pieno volto

Omicidio di Palau, scricchiola la versione di Emanuele Ragnedda 
Andrea Busia
Terralba.

Delitto Manca, perizie sui jeans

Valeria Pinna
La storia

Santa Greca, gli ex voto nella stanza dei miracoli

Nel tempo migliaia di fedeli hanno ringraziato la compatrona di Decimomannu con oro e preghiere 
Sara Saiu