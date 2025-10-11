Sarda giù dal 4° piano Conclusa la rogatoria 

Rogatoria internazionale completata per le indagini sull’episodio avvenuto a Malta (in una camera di un albergo di Paceville) il 23 gennaio di quest’anno. La giovane studentessa di Arzachena Claudia Chessa, 19 anni, si lanciò dal quarto piano dell’hotel nel quale si trovava con un amico, perché temeva di essere uccisa. Fortunatamente le conseguenze della rovinosa caduta non furono letali. La Procura di Tempio ha ottenuto dalle autorità di La Valletta le informazioni sull’indagine aperta a Malta a carico di di Alessio Lupo Rivera, il ragazzo di Arzachena, 27 anni, denunciato da Claudia Chessa. Si tratta del giovane che era nella camera dalla quale si è lanciata la vittima. Ora i pm di Tempio hanno il quadro completo dell’episodio, con i documenti della della Malta Police Force (contestazioni di maltrattamenti) e quelli della Squadra Mobile di Sassari (coordinata dal dirigente Michele Mecca) per le indagini svolte in Italia dopo il rientro ad Arzachena di Claudia Chessa. I magistrati devono tirare le somme dell’inchiesta. Deve essere valutata, per gli atti conclusivi del fascicolo, la versione della vittima, che oltre ad accusare l’amico di averla picchiata, ha dichiarato: «Mi ha messo il cuscino in faccia, voleva uccidermi. Sono riuscita a liberarmi dalla presa. Io mi sono buttata per salvarmi».

