S’Arcu ‘e is Forros, via dislivelli e barriere 

Via libera al progetto di valorizzazione del santuario nuragico di S'Arcu e is Forros. La giunta comunale di Villagrande ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica finanziato con fondi Pnrr per 500 mila euro. Sono previsti una serie di interventi con l'obiettivo di una generale valorizzazione dell'area su cui sorge l'importante complesso risalente all'epoca del Bronzo medio sulla vallata di riu Pira ‘e Onni sui pendii del Gennargentu. Un restyling, in particolare, dal punto di vista dell’accessibilità e della fruizione e dei servizi. Tra le opere la riqualificazione generale della zona, il superamento di alcune barriere architettoniche, dislivelli e barriere visive. L'area verrà dotata di strutture e servizi dedicati ai visitatori per permettere di migliorare l’esperienza della visita, zone attrezzate per la sosta, un sistema informativo con cartellonistica, totem, anche con l’ausilio di tecniche di realtà aumentata da usare con smartphone, tablet e occhiali dedicati. «L'intervento prevede la rimozione delle barriere fisiche e cognitive, per permettere a tutti di scoprire e vivere questo straordinario esempio della civiltà nuragica. Un traguardo importante che segna l'inizio di un percorso verso una maggiore accessibilità e fruibilità», dicono dall'amministrazione. Prossimo step il bando di gara per l'assegnazione dei lavori. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA