Villagrande.
01 febbraio 2026 alle 01:00

S’Arcu ‘e is Forros, la conta dei danni 

Harry non ha risparmiato neppure i tesori archeologici di S’Arcu ‘e is Forros. La sua irruenza ha danneggiato un ambiente di una delle insulae, isolati abitativi edificati su un terreno piuttosto scosceso: durante la tempesta è crollato un muro dell’angolo di ingresso di uno degli ambienti portati alla luce durante la campagna di scavi condotta nel 2011. Al complesso archeologico di Villagrande, tempio di storia visitato ogni anno da migliaia di persone, il ciclone ha lasciato in eredità cicatrici importanti sia sulle antiche costruzioni che sull’edificio adibito a punto di accoglienza, la cosiddetta unità introduttiva.

Le pietre utilizzate a S’Arcu ‘e is Forros sono costituite da granito molto fragile. Quando piove l’allerta è sempre massima. Ma stavolta il ciclone è stato davvero inclemente, provocando danni sparsi all’interno del complesso. Alla prima tregua, i responsabili del sito hanno effettuato il sopralluogo per tracciare un primo bilancio. La relazione, elaborata da Archeonova, società in house del Comune di Villagrande che gestisce i siti di S’Arcu ‘e is Forros e Sa Carcaredda ed è coordinata da Alessandra Garau e Mariangela Cau, è stata trasmessa al sindaco Alessio Seoni. «Siamo già in contatto con la Soprintendenza per pianificare gli interventi. I danni sono limitati, ma confidiamo di poter ripristinare tutto in tempi rapidi». Anche l’unità introduttiva è stata flagellata dalle intemperie, con l’acqua che ha inzuppato i pannelli di placcaggio. Al culmine della ricognizione è emerso che la struttura è parzialmente agibile.

