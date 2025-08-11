Sarcidano, tre nuovi vasconi antincendio 

E’ stato collocato due giorni fa a Serri un nuovo vascone antincendio. Per la sistemazione del mega contenitore che si trova nell’area fieristica di Santa Lucia erano presenti la squadra antincendio di Serri, i vigili del fuoco francesi ospiti nell’Isola per qualche settimana, la protezione civile della Lombardia, di Laconi e di Isili, il Corpo Forestale.

Il vascone si aggiunge agli altri due già presenti sempre nel territorio di Serri, quello realizzato dell’area boschiva de Su Monti Comunu e l’altro vicino al santuario nuragico di Santa Vittoria. Si tratta di un supporto fondamentale per la macchina antincendio che ogni anno è sempre più impegnata.

L’allarme

Quest’anno nel solo territorio di Nurri sono andati in fumo duecento ettari di terreno, diversi anche gli incendi ad Isili soprattutto in prossimità del centro abitato, più marginali invece quelli che hanno interessato i comuni di Escolca e Gergei i quali non hanno causato gravi danni. E a Nurri l’indagine della Forestale ha portato a importanti risultati: sono quattro i giovani, non tutti del paese, indagati per aver appiccato una serie di incendi dolosi. Il movente? Mero guadagno legato alla futura vendita di foraggio. Ma le indagini dei ranger sono ancora in corso e potrebbero allargarsi.

Il sistema

I tre vasconi presenti nel territorio del piccolo centro del Sarcidano sonno a servizio di tutto tutta la zona e sono ad uso dei mezzi aerei. Aumentare il numero di queste grandi cisterne in queste aree è dettato da una necessità concreta vista l’alto numero di incendi che ogni anno colpisce questa zona. Troppo spesso il fuoco ha lambito i centri abitati, ha messo in ginocchio aziende agricole numerose in queste aree dell’interno e inghiottito ettari di bosco, per questo gli amministratori sono sempre a lavoro per garantire un supporto concreto al lavoro di tutti quelli che lavorano per arginare questa piaga.

La scelta

«Speriamo», ha detto il sindaco di Serri Samuele Gaviano, «che non servano mai, ma è giusto prevenire e tutelare il territorio». Una preoccupazione accompagnata anche da un’altra piaga quella dell’assenza di acqua per orti e allevamenti. «Grazie ad un finanziamento regionale», ha aggiunto Gaviano, «verrà realizzato una ulteriore vasca, di grandi dimensioni, che sarà alimentato con l’acqua della sorgente in località Gheddatzu che resta copiosa tutto l’anno».

La sua funzione sarà quella di arginare la crisi idrica sempre più frequente, che mette in difficoltà le aziende agricole locali.

