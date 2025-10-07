Sarcidano Race, show di Ucraina e Canada 

Il lago San Sebastiano e Isili si confermano il più attrezzato campo di gara per la canoa isolana e apre alla paracanoa. Nel weekend, la Sarcidano Race (ma anche il Trofeo dei Laghi e dei Nuraghi, sostenuto dai comuni di Serri ed Escolca) ha portato nel cuore dell’Isola atleti italiani e di altre otto nazioni, grazie agli sforzi della dalla Polisportiva Isili, in collaborazione con il CKS Le Saline e il Comitato Sardo Fick. Nel programma prove sui 200 e 500 metri di kayak e canadese ma anche, come detto, di paracanoa. Con il contributo del Comitato Regionale del Cip, si sono svolte gare paralimpiche, con la presenza di Vichi Pistis Shablova, pluridecorata campionessa (argento mondiale 2025) e dell’azzurro Mirko Nicoli.

I protagonisti

Nelle numerose prove (sulle due distanze si sono confrontati atleti di tre categorie e quattro tipi di barche), a fare la parte del leone sono stati rappresentanti di Ucraina e Canada. Tra i nomi più importanti in gara, Pepe Schroter (oro ai Mondiali Junior K1 1000 m), Femke Rupf e Natalie Lange (argento ai Mondiali Junior K4 500 m), Ivanna Dyachenko (oro agli Europei U23 K1 200 m), Lara Bebok (oro all’Olympic Hopes 2025 nei 500 e 1000 m), Laura Csomova (argento europeo K1 Junior 1000 m) ed Elena Voltan (bronzo europeo C1 500 m), con i migliori specialisti sardi. Oltre al successo tecnico, il weekend ha confermato la legittima ambizione del lago di diventare un polo stabile per gli sport d’acqua in Sardegna.

