Sarcidano, manca solo l’Inps 

Funzionano gli uffici decentrati presenti a Isili. Nonostante i ridimensionamenti, nonostante la pandemia abbia portato a delle contrazioni sui servizi offerti ai cittadini, Aspal (Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro), Laore, Argea e Abbanoa offrono il proprio supporto ai cittadini nel territorio con personale pressochè al completo.

Resta un nodo da sbrogliare per il quale l’amministrazione comunale è a lavoro, l’Inps. Il Covid ha portato ad una interruzione del servizio nonostante il tentativo di associarlo all’ufficio del lavoro. «Stiamo procedendo», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia «ad aprire uno sportello comunale, ma sarà necessario stipulare una convenzione per regolamentarne il funzionamento».

Sono undici gli impiegati dell’ex ufficio del lavoro nei locali comunali in piazza Costituzione. Tredici invece gli operatori presenti ad Isili nell’agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura e sei nell’agenzia per l’erogazione degli aiuti in agricoltura, ospitate nell’edificio che ospitava la vecchia ragioneria, sempre di proprietà comunale e dove si trova anche la sede di Abbanoa dove lavorano tredici dipendenti. L’ente idrico ha anche uno sportello per i cittadini che è aperto al pubblico il martedì, il mercoledì ed il giovedì previo appuntamento. Ma qui ci si occupa persino degli aspetti prettamente tecnici dell’azienda riguardanti gli impianti, i depuratori. Si tratta di realtà che rappresentano una garanzia in una zona a vocazione agro-pastorale, lontana da centri più importanti e soprattutto e dove la popolazione, in prevalenza anziana, ha ancora bisogno del contatto umano e soprattutto del supporto di una persona e non di un freddo computer. Non solo agenzie: resiste anche l’ufficio del Giudice di Pace nei locali del municipio dove è presente anche uno sportello dell’Agenzia delle Entrate. Mentre partirà a breve l’ufficio di prossimità è uno sportello che rende la giustizia più vicina ai cittadini offrendo informazioni e supporto. Il personale è al completo in seno alla Comunità montana., riferimento per tutti i comuni che ne fanno parte e attualmente gode della presenza di tutte le figure necessarie nonostante i recenti pensionamenti. (s. g.)

