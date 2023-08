S’Archittu, tuffo da applausi delle campionesse italiane  

L’arco di S’Archittu non è nuovo per ospitare performance degli sportivi italiani e stranieri. Da sempre il monumento naturale ha affascinato chi pratica sport agonistico per un tuffo al naturale, senza alcuna particolare preparazione psico-fisica.

E Chiara Pellacani e Giulia Vittorioso, giovani campionesse italiane ed europee di tuffi dal trampolino e piattaforma, in vacanza nel litorale cuglieritano, hanno voluto cimentarsi con un tuffo totalmente al naturale dal celebre arco.

La performance ovviamente sincronizzata, neanche a dirlo perfetta, è stata poi postata sui social network, nei loro profili infatti si possono ammirare fotogrammi e il video del tuffo per la felicità delle migliaia di follower.Tanti i vacanzieri, molti ignari di chi fossero realmente le atlete, che sono rimasti ammaliati dallo spettacolo offerto.

Alcuni anni fa, esattamente nel 2017, il surfista sardo-hawaiano Francisco Porcella aveva attraversato in volo con la sua tavola il celebre arco. La performance era funzionale a uno spot pubblicitario per un’azienda italiana di intimi e costumi da bagno.

Tanti spot promozionali con in primo piano S’Archittu e le coste del Montiferru, sempre capaci di ammaliare sportivi e non solo.

RIPRODUZIONE RISERVATA