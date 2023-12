S’Archittu-Statale 131, un milione di euro  

Arrivano dalla Regione le risorse per realizzare la nuova strada che da S’Archittu si innesterà direttamente sulla Statale 292. Un milione e 100mila euro, inseriti nella variazione al bilancio regionale approvata qualche giorno fa, per costruire la nuova bretella che consentirà alla borgata di avere un altro ingresso in direzione nord verso Santa Caterina. Un’arteria strategica perché attualmente esiste un solo accesso per entrare e uscire dal centro: l’ingresso verso la 292 in direzione Riola.

L’intervento prevede il prolungamento di via delle Mimose di S’Archittu in collegamento con la Statale al chilometro 105, e la creazione di un parcheggio da 4mila metri quadrati per veicoli e camper. Lo scorso ottobre l’amministrazione comunale aveva stanziato 57mila euro per la progettazione definitiva–esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, comprese le indagini geotecniche.«Il progetto migliorerà la rete infrastrutturale e consentirà il potenziamento della viabilità garantendo anche un adeguato livello di sicurezza –ha commentato il sindaco Andrea Loche – La nuova arteria consentirà di avere una via d’uscita utilizzabile anche dai mezzi di soccorso verso nord senza dover tornare indietro, come invece accade oggi».

