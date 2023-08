S’Archittu, sgomberata la spiaggia  

Via gli ombrelloni, alla spiaggia dell’arco non si può stazionare. Con un’azione congiunta di corpo forestale, polizia municipale di Cuglieri e Capitaneria di porto di Oristano ieri mattina è stata sgomberata l’area di S’Archittu, interdetta da anni per rischio crolli ma in realtà sempre affollata.

Il blitz

Corpo forestale e polizia locale hanno raggiunto la costa di buon mattino e invitato i turisti a lasciare la spiaggia visto il divieto di accesso, di sosta e transito pedonale, che vige dal 2009 quando ci furono i primi crolli di materiale roccioso dal costone soprastante. L’ordinanza era stata reiterata nel 2020 dal Comune e dalla Capitaneria, ma nonostante i controlli sembra sempre complicato dissuadere i villeggianti dal frequentare l’incantevole insenatura. «I vacanzieri al nostro invito hanno compreso l’emergenza e hanno abbandonato educatamente la spiaggia senza alcuna polemica» precisa il comandante della polizia municipale di Cuglieri Marco Poddi.

I controlli

«Abbiamo effettuato un controllo di routine, durante il consueto servizio antincendio, facendo rispettare la normativa che tutela il monumento naturale e l’incolumità delle persone» ha spiegato il comandante della forestale Stefano Beccu. I controlli e il monitoraggio proseguiranno anche in futuro. «Siamo in stretto contatto con la forestale e con il Comune di Cuglieri, per monitorare costantemente le coste e far rispettare l’interdizione nelle aree a rischio, comprese S’Archittu e Santa Caterina» ha precisato il comandante della Capitaneria Federico Pucci. La caletta famosa per il monumento naturale è un sito naturalistico tutelato dal 1993 dalla Regione, ma proprio la costante franosità del luogo rende difficile la sua salvaguardia con una presenza massiccia dei villeggianti.

Il progetto

Per mettere in sicurezza il sito, il Comune ha ottenuto risorse per 627mila, somme che potranno essere aumentate con fondi Pnrr per risanare il costone e la falesia di Santa Caterina. Il progetto di messa in sicurezza è in fase avanzata: sono stati effettuati carotaggi per ispezionare il sottosuolo, indagini geologiche e archeologiche, e conoscere meglio il fenomeno dello smottamento. «Siamo in attesa delle relazioni definitive archeologica e geologica, appena avremo tutte le approvazioni procederemo con la gara d’appalto», spiega il sindaco di Cuglieri Andrea Loche. I lavori prevedono l’installazione di robuste reti di contenimento metalliche a doppia torsione, terrazzamenti, interventi antierosione e di rinaturalizzazione con macchia mediterranea. Interventi necessari per tutelare l’ecosistema e salvaguardare le suggestive coste cuglieritane garantendo la balneazione in sicurezza ai turisti che scelgono questo scrigno di Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA