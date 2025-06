S’Archittu, pronti i servizi per accogliere i turisti 

Al via la disinfestazione contro le blatte a S’Archittu. Dopo le rimostranze dei cittadini, il Comune ha allertato la Provincia che nei prossimi giorni effettuerà l’intervento anche contro le zecche. Il sindaco Andrea Loche ha sollecitato il commissario della Provincia Battista Ghisu che ha incaricato il settore Ambiente e le squadre della disinfestazione entreranno subito in azione. «Priorità assoluta – spiega Ghisu – avvieremo l'intervento il prima possibile per evitare rischi per la salute». In sintonia il sindaco Andrea Loche: «Ci siamo subito messi all’opera, nonostante la segnalazione ci sia arrivata tardivamente e non nella maniera ufficiale all'ufficio protocollo». La procedura di igiene pubblica prevede la segnalazione da parte dei cittadini al protocollo del Comune e quindi alla Provincia. «Invitiamo per l’ennesima volta i cittadini ad attenersi scrupolosamente alla procedura, così che in futuro si possa intervenire prontamente» sostiene. Procedono intanto i lavori di pulizia e sfalcio dell'erba nelle vie interne per assicurare decoro alla borgata marina. «A breve concluderemo le pulizie e, dove sarà necessario, gli operai effettueranno anche un secondo intervento. Chiediamo pazienza e collaborazione». I servizi di parcheggio a pagamento sono in funzione, da questo fine settimana per le soste saranno a disposizione ticket giornalieri e abbonamenti mensili e stagionali. Per chi ha difficoltà di deambulazione già attivi i servizi di accesso alla spiaggia e al mare: il montascale elettrico nel bastione del lungomare e le sedie job. (j. p.)

