S’Archittu, montascale elettrico per l’accesso al mare ai disabili 

Grande rivoluzione nell’accesso alle spiagge della marina Cuglieri. Le persone con difficoltà a deambulare e con disabilità potranno accedere a S’Archittu con un montascale elettrico. Consentirà il superamento del dislivello tra lungomare e spiaggia, una rampa quindi permetterà il raggiungimento della piazzola dove è utilizzabile la sedia Job per l'accesso in acqua. Il montascale funzionerà gratis a chiamata, tramite telefonata ai numeri 334.7326356 e 349.8761395, e si attiverà in pochi minuti, il servizio permetterà a chiunque di essere agevolato e aiutato durante tutta l'operazione.

A Torre del Pozzo nella spiaggia di “Binzale 'e mare” è stata installata la pedana per l’accesso in spiaggia con la piazzola di stazionamen to e la Job per entrare in acqua, stessa infrastruttura verrà installata oggi nella spiaggia di Santa Caterina.

Soddisfatto il sindaco Andrea Loche: «Q uesta amministrazione ha dimostrato grande sensibilità per rendere accessibili le nostre spiagge. L’adeguamento alla normativa, alla Legge 104, è obbligatorio per tutti i Comuni. Nonostante le lungaggini per gli adempimenti abbiamo assicurato un servizio essenziale per garantire pari opportunità a tutte le persone. Il Comune ha fatto un consistente investimento per garantire questo importante servizio». E aggiunge: «D all’anno prossimo questi servizi, assolutamente gratuiti, saranno pronti già dai primi di giugno e per tutta la stagione». ( j. p. )

