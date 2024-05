S’Archittu, linea internet a singhiozzo 

Linea internet assente a S’Archittu. Da oltre un mese nelle case e nelle strutture ricettive della borgata marina è difficile collegarsi alla rete, per assenza totale di segnale oppure per mancanza di linea per diverse ore durante il giorno. Il problema è annoso, talvolta internet manca per tanti giorni creando molti disagi ai residenti, agli operatori turistici-commerciali e ai villeggianti che d’estate affollano la borgata.

A denunciare per l’ennesima volta il disservizio è Ovidio Serra, residente nella borgata a cui il web serve per usufruire i servizi online sanitari e amministrativi. A S’Archittu «è impossibile essere collegato con il mondo –spiega - da alcune settimane non funziona per niente oppure la linea è discontinua mancando per diverse ore della giornata. Nonostante i diversi appelli e le reiterate sollecitazioni nei confronti del gestore della linea, nonché le continue richieste d’intervento, risulta impossibile l’accesso continuativo».

Un problema che si trascina da diversi anni ma sembra non trovare mai soluzione nonostante i reiterati appelli dei residenti e operatori turistici. Pertanto l’appello alle aziende telefoniche «affinché superino con tempestività i limiti di linea e connessione evidenti da tanto tempo».

