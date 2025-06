S’Archittu fra blatte e degrado 

Inizio d’estate con qualche criticità, con ospiti indesiderati e un po’ di sporcizia e qualche disagio per i parcheggi a pagamento. Blatte, escrementi dei cani e ancora erbacce a S’Archittu, non proprio un bell’avvio di stagione balneare per accogliere i vacanzieri attratti dagli incantevoli litorali.

Per evitare che gli scarafaggi escano dai tombini, i residenti si sono ingegnati tappando grate e griglie con cartone. Uno spettacolo orrido, una criticità sanitaria ma è la Provincia l'ente competente per la disinfestazione. Così monta la protesta dei residenti esasperati: «La disinfestazione preventiva avrebbe dovuto essere effettuata ad aprile, in modo da non far proliferare le larve, poi altri interventi ordinari per tenere sotto controllo la situazione», sbottano alcuni abitanti.In realtà la questione di igiene pubblica deve essere segnalata dai cittadini al Comune e quindi alla Provincia, ma così non è stato fatto: «Invitiamo ad avvisare seguendo la procedura, così da avviare il prima possibile l'intervento», spiega Peppe Motzo, assessore alle Borgate di Cuglieri.

Degrado

Non solo blatte, ma molti maleducati a passeggio con i loro cani appendono i sacchetti delle deiezioni ai pali della luce o le abbandonano nel lungomare. Così come i rifiuti. L'amministrazione, guidata dal sindaco Andrea Loche, annuncia controlli serrati e contravvenzioni: «Tra le tante incombenze e mansioni della polizia locale intensificheremo la vigilanza, però facciamo un appello ad avere un po' più di rispetto per l'ambiente».Le strade interne, poi, non sono il massimo dello splendore, e anche il boschetto di Santa Caterina è ancora invaso da erbacce. Molti residenti si sono adoperati con mezzi propri per sfalciare l’erba e ripulirsi lo spazio di pertinenza antistante la propria casa. Eppure i lavori di pulizia e sfalcio sono stati affidati dall’amministrazione comunale lo scorso maggio, per un importo di 60mila euro ma sono a rilento.

Il Comune

L'amministrazione però rassicura: «La ditta esterna affidataria dei lavori di pulizia e sfalcio erba di tutte le vie e le aree pubbliche sta procedendo con gli interventi. Comprendiamo il disappunto dei residenti e dei turisti, però occorre rispettare i tempi tecnici. Entro breve tempo concluderemo le pulizie nelle borgate, e dove sarà necessario si ripasserà una seconda volta. Chiediamo a tutti di portare un poco di pazienza e di essere collaborativi».

Strisce blu

Poca chiarezza sul servizio dei parcheggi. I parchimetri sono stati installati e i cartelli indicano la data di avvio 14 giugno. Ma domenica in alcuni totem gli spazi dove inserire monete e carte erano sigillate, nessun ausiliario in circolazione. Intanto, però, molti cittadini hanno pagato regolarmente perché un parchimetro non mostrava segni di disservizio. «Il servizio partirà a giorni» fa sapere il sindaco, «manca ancora la pulizia del terreno in cui sorgeranno altre arre per la sosta».

