Sarcapos, visite negli scavi 

Prosegue la campagna di scavi a Sarcapos, uno degli insediamenti produttivi più antichi del Sarrabus e proseguono anche le visite guidate. Sabato 20 settembre,, grazie alla disponibilità del professor Raimondo Secci dell'Università di Bologna e del suo team, sarà nuovamente possibile visitare l'area archeologica in località Eringiana. Sul posto saranno presenti i protagonisti dello scavo.

«Si tratta – ha detto il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu – di un'occasione unica per conoscere i risultati fino ad ora raggiunti». La campagna di scavi, grazie ad un accordo tra Comune, Soprintendenza, Ministero e Università, è partita nel 2019.

In base ai primi ritrovamenti Sarcapos potrebbe essere un sito dove erano dislocati gli impianti per la produzione di olio e vino ma potrebbe anche essere stato un vero e proprio villaggio. In epoca punica divenne un importante porto fluviale. L’obiettivo, come ha ribadito più volte il primo cittadino, è quello di fondare lo sviluppo turistico del territorio anche sulle scoperte archeologiche e in particolare, appunto, sul sito di Sarcapos. La visita guidata durerà circa un'ora e si potrà svolgere (solo su prenotazione) su cinque turni: 10.30, 11.30, 16.30, 17.30 e 18.30. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA