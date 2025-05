S’Arbore, la festa senza tempo 

Il prologo venerdì. Durante la messa celebrata nella chiesa di san Francesco da don Alessandro Cossu e don Roberto Dessolis, Ivan Mariane e Maura Cavada, priori uscenti, hanno consegnato il simulacro del santo a Giovanni Farina e Daniela Marongiu, chiamati a organizzare la festa a maggio del 2026. Prologo della sosta a “S'Arbore” di sabato a Marreri e l'arrivo poi a Nuoro in tarda serata, la cerimonia ha sigillato il passaggio fra vecchi e nuovi priori.

Partiti ieri mattina dal santuario dopo la benedizione impartita dai sacerdoti, i cavalieri e i priori arrivano a S'Arbore alle 13.30. Centinaia di persone ad attenderli. I cavalli di Giovanni Farina e Daniela Marongiu, nuovi priori, sono i primi a entrare nello spazio dove tutto è pronto per il pranzo comunitario, seguiti da Ivan Mariane e Maura Cavada. Insieme avanzano verso il simulacro di San Francesco, posto su un piccolo trespolo sotto un ulivo secolare. Ad attenderli don Totoni Cosseddu, che impartisce loro la benedizione. Il campo che accoglie i cavalieri e i priori è una sterminata distesa di fioriture primaverili, le tavolate imbandite si confondono fra il verde dei lentischi e il giallo delle ginestre, i cavalli legati agli alberi intorno, brillano di sudore e i loro ansiti si confondono con le chiacchiere dei presenti.

Il decano

Il pranzo ha il sapore antico della convivialità e dell'amicizia. Seduto all'ombra di un olivastro un anziano, l'abito di velluto, il volto solcato dalle stagioni, Pietro Angelo Catte, Tziu Predanghelu per i santupredini, è stato priore nel 2000, nei suoi 90 anni di vita ha fatto 40 volte il pellegrinaggio a cavallo, non ricorda più i tanti pranzi a S'Arbore: «Il mio primo viaggio a San Francesco l'ho fatto sul carro con mia madre e mia nonna, avevo cinque mesi, da allora non ho mai smesso di andare al santuario- racconta - a S'Arbore si portava il cibo dentro sa bertula. Si andava con il carro e a piedi, si stendeva un telo per terra e si condivideva con gli altri il poco, oggi si preparano le tavolate e si pranza da re».

La fede

Gina Ladu e Giuseppe Sedda, sono stati priori nel 20213: «Un impegno importante sostenuto dalla fede per San Francesco, conclusosi con S'Arbore, il ritorno a Nuoro e la cena finale a casa nostra”. Daniela Marongiu rappresenta la quarta generazione di priori, ha iniziato il nonno Domenico Marongiu nel 62, nel 67 lo zio Antonicu, nel 2019 il nipote Elia Floris e adesso lei. Con il marito Giovanni racconta l'oltre mezzo secolo di devozione al Santo: «Il suo spirito ci guiderà in questo percorso - dicono - speriamo di poter fare come Maura e Ivan, con S'Arbore ci attende la prima sfida che tenteremo di portare a termine nel migliore dei modi». Il pranzo a base di carne arrosto, formaggio e miele è accompagnato da inesauribili bicchieri di vino e ha il sapore antico dell'amicizia; un patto di pace e fratellanza fra uomini e donne di buona volontà, saldato nel nome del Santo degli ultimi,diventato cronaca senza tempo di una festa straordinaria.

