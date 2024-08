Saras, sfregio eolico alle dune di Is Arenas Biancas 

Lo scrivono loro: «Dalla spiaggia di Porto Tramatzu saranno, invece, visibili quattro aerogeneratori. Dalla spiaggia di Is Arenas Biancas e da quella di Porto Pino l’impianto risulterà visibile nella sua totalità». Loro sono petrolieri, da sempre, con radici profonde nella terra di Sarroch, profonde come l’inquinamento che scava le viscere di quel tratto di costa nel Golfo degli Angeli. Il nome è da sempre croce e delizia: petrolio, inquinamento, posti di lavoro. Un’equazione maledetta che porta ad accettare di tutto e di più, anche a scapito della salubrità della propria vita.

Vento & «assimilati»

Ora, insieme al petrolio, per la Saras, un tempo la slot machine della famiglia Moratti, c’è una nuova missione: il vento di Sardegna. Con gli incentivi di Stato sull’energia “innovativa”, loro, hanno campato una vita. Denari pubblici erogati a mani basse con la motivazione più esilarante: «incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate». Per lo Stato, infatti, le “assimilate” erano e sono le “scorie” del petrolio, da bruciare nella centrale della Sarlux, sempre dei Moratti, attaccata alla raffineria di Sarroch, per guadagnare tre volte: non avere il costo dello smaltimento, prendere gli incentivi Cip6 e incassare copiosamente dalla vendita dell’energia.

Scalata eolica

Ora, però, è tempo di vento e, ancora una volta, di una valanga di fantasmagorici incentivi pubblici. Non sono neofiti delle pale i signori di Sarroch, tanto da aver creato, da tempo, la succursale eolica della raffineria: la Sardeolica, un nome, tutto un programma. In questo piano di devastazione dell’Isola non vogliono essere secondi a nessuno. La loro corsa al vento di Sardegna non ha confini: dalle pale da piazzare davanti alla pianta d’ulivo più antica, Sa Reina, in territorio di Villamassargia sino a "Monte Pranu" a Villaperuccio, passando per "Monte Argentu" a Nurri sino a Onanì, Bitti e Buddusò, per arrivare al progetto eolico "Amistade", nei comuni di Esterzili ed Escalaplano e a quello di Seui, nel cuore dell’Isola, traguardando con l’ennesimo progetto le colline di Isili. Una vera e propria scalata eolica messa in atto nel silenzio generale, tra progetti presentati senza batter ciglio al Ministero della Sicurezza energetica, un tempo anche dell’Ambiente, e l’“ammodernamento” delle pale nei Tacchi d’Ogliastra.

“Kersonesus”

Uno degli ultimi scenari mozzafiato da deturpare per sempre è quello di Kersonesus. Promontorio esclusivo, tra Teulada e Domus de Maria, terra di confine tra guerra simulata, a suon di missili veri, e illibata natura paradisiaca.

Bollo petrolifero

Il bollo petrolifero questa volta osa dove mai nessuno avrebbe avuto il coraggio di osare. Si sentono padroni assoluti, capaci di dettare legge alla politica e alle istituzioni, a tal punto da presentare un progetto che devasterebbe, se autorizzato, una delle cartoline più suggestive del Mediterraneo, quella delle dune bianche, « Is Arenas Biancas », quelle tra Teulada e Porto Pino, a ridosso del poligono di guerra. Una sfida indelebile al buon senso e al paesaggio di questa terra, una corsa surreale a piazzare pale eoliche giganti nei luoghi più esclusivi di quest’angolo di Sardegna, che già subisce la feroce violenza ambientale di carri armati e “bombardatori” seriali di Stato. Un affronto alle spiagge da sempre collocate nelle posizioni più alte delle classifiche mondiali, come Porto Tramatzu e Cala Zafferano, sino, appunto, a quelle distese infinite di dune bianche, oasi esclusive, pronte per essere devastate con sette ciclopiche pale eoliche, quelle più grandi, alte, secondo quanto scrivono nel progetto presentato nei Palazzi di Roma, ben 206 metri, conficcate direttamente nel promontorio alle spalle di Teulada.

Pale in casa

Il nome del progetto non è un’invenzione: “Kersonesus”. Lo raccontano le carte della storia e dei toponimi geografici: “Chersonesum Promontorium”, ovvero il promontorio della primaria ubicazione “urbana” di Teulada, alle spalle dell'antico istmo più a sud dell’Isola di Sardegna, già dall’epopea nuragica presidio militare delle baie esclusive di Cala Piombo e Porto Zafferano. Gli “affettatori” d’aria le pale le hanno previste sui rilievi a nord del centro urbano di Teulada: la turbina più vicina è praticamente dentro casa, ad appena «un chilometro e mezzo in linea d’aria, in direzione sud» come riportano le verifiche regionali sul progetto. I due aerogeneratori più settentrionali, invece, ricadono direttamente dentro il Parco Geominerario storico e ambientale del Sulcis. C’è di più.

Antincendio vietato

La forestale scrive senza mezzi termini: « il comune di Teulada ha un indice di pericolosità incendi alta e una descrizione del rischio alto. Le aree di sedime degli aerogeneratori sono, generalmente, disposte lungo le linee di crinale determinando, a causa delle dimensioni così importanti, un oggettivo impedimento e/o ostacolo all'azione dei mezzi aerei in funzione antincendio con evidenti ritardi nell'azione di spegnimento delle fiamme […]», manifestando «… forti perplessità in ordine alla posa degli aerogeneratori sui crinali in relazione al concreto ostacolo all’attività di spegnimento di eventuali grandi incendi forestali […] anche in relazione alla vicinanza con il centro abitato di Teulada».

I petrolieri del vento

Dopo l’assalto eolico a mare previsto in quel tratto di costa, con centinaia di pale previste nei progetti delle banche d’affari americane e dei finanzieri di turno, ora è la volta della costa terrestre, con uno sfregio senza precedenti alle dune di “Is Arenas Biancas”. Del resto, lo dichiarano loro, i petrolieri del vento.

