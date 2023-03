Saras, ispezione su ordine dei pm 

Bliz della forestale ieri alla Saras, nello stabilimento salux e di tutte le ditte incaricate al monitoraggio ambientale. Su ordine dei pm Enrico Lussu e Nicola Giua Marassi, i ranger hanno controllato centraline e laboratori che analizzano i sistemi anti-inquinamento della grande raffineria di Sarroch. Le ispezioni del Nucleo investigativo della forestale proseguiranno anche oggi e per diversi giorni.

L’indagine è stata aperta nel 2017 a seguito di alcuni video arrivati in Procura a Cagliari che ipotizzavano sversamenti di sostanze inquinati nel mare davanti allo stabilimento. L'ipotesi è quella di disastro ambientale. A giugno del 2022 i ranger avevano sequestrato una vasca a seguito di un altro sopralluogo ordinato dal pm Lussu. In Procura pende anche una seconda indagine per inquinamento del pm Giangiacomo Pilia.

RIPRODUZIONE RISERVATA