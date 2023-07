Saras, fumo nero dalle ciminiere 

Colonne di fumo ben visibili anche da Cagliari, l’improvvisa mancanza di energia elettrica in tutto lo stabilimento che ha mandato in blocco gli impianti: i due blackout legati all’incendio divampato a Macchiareddu hanno causato gravi disagi anche nella raffineria e a Sarroch.

Probabilmente un cavo è stato tranciato inavvertitamente, sono scaturite le fiamme che hanno danneggiato gli impianti Terna. L’assenza dell’energia elettrica si è verificata in due momenti distinti: il primo è durato circa quaranta minuti, il secondo poco meno di un’ora: per garantire la sicurezza della raffineria, come avviene in questi casi, il prodotto in lavorazione è stato dirottato verso le torce. Dalla Saras, in una nota, ricostruiscono l’accaduto: «A causa dei blackout è stato attivata il sistema di sicurezza delle torce con l’inevitabile fuoriuscita di fumo: sono in corso le operazioni di avviamento degli impianti». (i. m.) (a. cu.)

