Saranno risparmiati i 1.090 parcheggi del lungomare 

I parcheggi del lungomare Poetto quartese saranno salvati. In tutto 1.090 stalli, di fatto quasi gli stessi utilizzati sinora dai bagnanti a ridosso della pineta che l’amministrazione comunale vuole far rinascere.

Una conferma che arriva dall’ultimo via libera in Giunta al documento di indirizzo alla progettazione esecutiva - in vista dell’appalto integrato - per i lotti di riqualificazione del litorale che restano da fare: il tratto, oltre il primo step già interessato dai lavori, sino alla rotonda del Margine Rosso, e quello sino al confine con la spiaggia dei Centomila di Cagliari. Una preoccupazione, quella dei parcheggi, che da tempo avevano i titolari degli stabilimenti dopo il via alla prima tranche dei cantieri. «Non aumentano e non diminuiscono, a parte una ventina di stalli in meno che di fatto però non incideranno sul risultato finale in termini di offerta di spazi», rassicura l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. «Per il resto la nostra priorità è riqualificare la pineta, e garantire i giusti spazi per i pedoni con la promenàde, per i ciclisti e i runner con percorsi dedicati». Confermata anche la data di fine lavori e il taglio del nastro di tutto il lungomare, a giugno del 2026. «Tempi che contiamo di rispettare alla lettera», dice l’assessore Conti.

