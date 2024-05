saranno decimomannu e olimpia a giocarsi un posto in B maschile 

Nessuna sorpresa nella serie C di volley. I valori espressi nella prima fase si consolidano in vista delle finali. Nel torneo maschile si giocano il posto in serie B Pallavolo Decimomannu e Olimpia Sant’Antioco, rispettivamente prima e seconda nella regular season. Saranno Volley Sorso e Quadrifoglio Porto Torres, vincitrici dei due gironi preliminari, a disputare la finale per un posto in B2 femminile. Finali al meglio delle tre partite a partire da sabato prossimo.

Serie C maschile

Decimomannu prosegue la propria striscia di vittorie, ora sono ventitrè. In semifinale ha superato l’Airone Tortolì 3-2. In finale va anche l’Olimpia Sant’Antioco guidata in panchina da Giuseppe Lai. Ha battuto il Cus Cagliari 3-0 e tenta il ritorno nel panorama nazionale dopo due anni. E’ stata la prima squadra sarda a disputare un campionato di serie A1, nel 1994. In questa stagione ha messo in difficoltà Decimomannu, perdendo due partite al tie break.

Serie C femminile

Nell’ultimo turno dei due minigironi di semifinale di C femminile, continua la serie del Volley Sorso, già in finale con un turno di anticipo. Sabato a Cagliari ha battuto l’Aquila 3-1. Dopo la sconfitta nella prima giornata, ha vinto le successive ventitrè partite perdendo appena tre set. In finale trova il Quadrifoglio Porto Torres che nell’ultima decisiva partita ha battuto la Tespiense Quartu 3-1, l’unica rimasta in corsa. Retrocedono in serie D Donori, Castelsardo, Arcosu Uta e Junior Volley Sassari.

