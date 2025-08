Saranno assunti 90 impiegati e 22 geometri 

Sono pubblicati da ieri, nell’Albo pretorio online del Comune di Cagliari, due nuovi bandi di concorso per l’assunzione, rispettivamente, di 90 istruttori amministrativi contabili e di 22 geometri da impiegare come istruttori tecnici.

La documentazione è online anche nel Portale unico del reclutamento InPA, all’indirizzo www.inpa.gov.it, dove si dovrà obbligatoriamente presentare la domanda di partecipazione. Entrambi i bandi, che prevedono contratti a tempo pieno e indeterminato, scadono alle 11 del 29 agosto 2025. Rispetto ai 90 posti da istruttore amministrativo contabili, 27 sono riservati ai volontari delle Forze armate e 13 a coloro che hanno concluso il Servizio civile universale. Nel concorso per geometri, alle due categorie sono dedicati rispettivamente 6 e 3 posti.

Per il Comune di Cagliari è tempo di assunzioni. A fine luglio, è stato pubblicato il bando per l’assuznione di 47 istruttori agenti di Polizia locale. Anche in questo caso i contratti saranno a tempo pieno e indeterminato.

RIPRODUZIONE RISERVATA