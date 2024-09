Saranno 400 circa i tifosi rossoblù 

Oltre 400 i tifosi rossoblù che saranno presenti lunedì in settore ospiti al “Tardini” per Parma-Cagliari. Ultimi due giorni di vendita libera sul circuito Vivaticket, dato che non sarà possibile acquistare i tagliandi direttamente lunedì: il costo è di 20 euro, con l’aggiunta di 1,50 euro di commissioni di servizio. A inizio settimana c’era il rischio che la partita potesse avere delle restrizioni per il settore ospiti, perché l’Osservatorio attendeva una valutazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, poi è arrivato il via libera nella giornata di mercoledì. Attesi tifosi del Cagliari anche negli altri settori, come avvenuto altre volte a Parma. (r.sp.)

