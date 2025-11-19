Saranno 151 al via della Cronoscalata 

Nella serata di ieri, mentre in una riunione via call la Delegazione Sardegna Aci Sport e gli organizzatori sardi hanno lavorato al calendario motoristico 2026, che verrà reso noto a breve, da Buddusò è arrivato l’elenco dei 151 iscritti alla 9ª Cronoscalata su Terra di Tandalò. La manifestazione - organizzata da Tandalò Motorsport e DrivEvent Adventure e valida per il Trofeo Italia e come atipica sperimentale - si aprirà domani con verifiche e partenza cerimoniale, entrerà nel vivo sabato con shakedown e 3 manche di gara e si concluderà domenica con le ultime 2 salite seguite dal “Manscione finale” che incoronerà il Re di Tandalò.

Tra i partenti, il numero 1 non poteva che andare a Miki Biasion, su Lancia Ypsilon Rally4 con alle note Michela Imperio, figlia del compianto navigatore e organizzatore Nicola. Poi una quindicina di potenti Rally2, tra cui quelle di Battistolli e Romagna, degli stranieri Loubet, Botti, Henning Solberg e Tidemand, e dei sardi Valentino Ledda, Stefano e Francesco Marrone, Beccu, Musselli e “dell’avvocato volante” Diomedi, che dopo il ruolo di apripista al Rally Vermentino è pronto a gareggiare su quella terra a cui aveva sempre preferito l’asfalto. A seguire, 70 kartcross, molti dei quali guidati da spagnoli, circa 50 di “due ruote motrici” e 10 storiche.

