Saraniti a segno: la Jasnagorabatte San Marino 

Alla Jasnagora basta il gol di Teresa Saraniti. Vittoria di misura per la squadra allenata da Argento, che a Sestu batte 1-0 la San Marino Academy nell’anticipo di A2 femminile. Al PalaMonteAcuto di Cagliari la Mediterranea cade contro il Bagnolo. La formazione di Versace subisce il decisivo 4-3 a sei secondi dalla sirena finale. Il primo tempo si era chiuso sull’1-1 con il gol di Mendes a pareggiare il momentaneo vantaggio ospite. Nella ripresa, non bastano le reti di Manca e Furno: il Bagnolo segna allo scadere il 4-3.

Il derby di giornata va all’Arzachena che si impone 4-2 sul campo dello Shardana Futsal. Nell’altra gara del girone B, successo fondamentale in chiave salvezza per l’Athena Sassari con il 5-2 interno sul Cus Pisa grazie alla doppietta di Dasara e le reti di Fadda, Galan e Meloni. Nel girone A, il Cus Cagliari strappa un punto d’oro contro la capolista Pero, pareggiando 3-3 in casa con la doppietta di Patteri e il gol di Onnis. Il Santu Predu perde 4-0 in trasferta contro l’Infinity Futsal.

Sabato è arrivato l’esordio in Nazionale di Marta Lorrai. La giocatrice isolana, in forza al Rovigo in Serie A, ha debuttato nell’amichevole contro la Finlandia vinta 3-1 dalle azzurre a Montesilvano.

