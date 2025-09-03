“Sarai come Cagliari dopo le 7” Il brano tormentone di eroCaddeo 

“Sarai come Cagliari dopo le 7”. Una frase che è diventata un inno già da mesi sui social, guadagnandosi migliaia di condivisioni. Una fotografia di un momento speciale, in cui la città respira, il sole scende lento e lascia che i raggi si intreccino con le prime ombre della sera.

Dietro c’è un giovane cantante di 27 anni appena compiuti: Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo. Nato a Modena ma cresciuto in Sardegna, vive a Torino, città che ha scelto per crescere artisticamente senza dimenticare le radici. «Il mio nome d’arte prima era solo Caddeo, poi ho voluto dargli un nuovo senso, ero come il tempo imperfetto, come imperfezione, ma anche legame col primo percorso».

La gavetta

Damiano si è fatto conoscere con la vittoria del Radiolina Contest nel 2021, debuttando a livello discografico nel 2022 con “Gravità Zero”, pubblicata dall’etichetta torinese Cvlto, che lo ha notato proprio al contest. Da lì, live, singoli e tanto lavoro. «Abbiamo creato un gruppo speciale: Matteo Di Nunzio (Dinv) alla produzione, Francesco Pesaresi alla scrittura, Michele Garau per la comunicazione, quasi un fratello, con cui vivo a Torino».

«La mia città»

Il brano che l’ha portato alla ribalta è “Luglio”, scritto nell’estate 2023 durante un ritorno a Cagliari dopo una delusione sentimentale. «È una dedica a una persona importante. Dentro ci sono immagini della nostra storia: il caldo, un concerto, la spiaggia. Quella frase racchiude il momento perfetto della giornata». Il successo non l’ha colto impreparato. «Lavoriamo con attenzione, senza superbia. Quando esce qualcosa, sappiamo che è ben fatto e siam fiduciosi». Usa la prima persona plurale per far capire quanto ci tenga al lavoro di squadra.

Gli obiettivi

Ha prodotto un Ep, “Scrivimi quando arrivi”, che comprende anche il pezzo che l'ha fatto notare: un viaggio introspettivo scritto di getto. «Scrivere è una valvola di sfogo, mi aiuta a superare periodi difficili. La sincerità è tutto. Chi mi ascolta, spero che lo percepisca». E spiega il suo processo creativo. «Parto sempre dalle melodie, è quello che mi diverte. Poi arriva il testo. Senza ansie, senza forzature». In un’epoca in cui l’esposizione social può diventare anche un rischio, ha le idee chiare: «So che il successo è volatile. Per ora mi vogliono bene, ma arriveranno anche critiche. Il sarcasmo e l’ironia sono le mie armi. Non sono più un ragazzino, posso dire di no, scegliere la mia strada». Così è stato a Dorgali, per l’apertura del live di Rose Villain a Ferragosto, mentre lavora a nuovi brani. L’obiettivo è «vivere di musica, ma senza soffrirla. Il mercato è difficile, ma non voglio snaturarmi». Lui continua con la musica e con i live: prossimo appuntamento in programma domenica al Teatro Civico di Sinnai. E quando gli chiedi un posto del cuore in Sardegna, svela: «Mari Pintau. La notte vado sempre a guardare le stelle.».

RIPRODUZIONE RISERVATA