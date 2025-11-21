VaiOnline
Tortolì.
21 novembre 2025 alle 01:13

Sarah Toscano ospite del Capodanno 2026 in piazza 

Non una ma due. Sul palco di piazza Rinascita raddoppiano le celebrità per il concerto di Capodanno. C’è l’ufficialità sul nome di Sarah Toscano, la cantante di 19 anni che dopo la vittoria nell’edizione numero 23 di Amici, nell’ultimo Sanremo era salita alla ribalta con il brano Amarcord, brano che ha collezionato 26 milioni di stream su Spotify. Il secondo ospite verrà svelato il 5 dicembre. Filtrano comunque indiscrezioni sull’identità dell’artista che insieme alla Toscano saluterà l’arrivo del 2026 dal palco di Tortolì: sarà una voce maschile, volto fresco dello scenario musicale nazionale.

Dopo il successo del singolo Perfect inciso insieme a Carl Brave, la cantante ha pubblicato il suo primo album Met gala, uscito il 3 ottobre. L’evento di fine anno, che per dare continuità alla manifestazione dello scorso anno si terrà in piazza Rinascita, è promosso dal Comune che delegherà un’associazione per la gestione organizzativa. «Il prossimo Capodanno - dice Michele Fanni, consigliere comunale con delega alle Attività produttive - rappresenta un’altra grande occasione per Tortolì: eventi di questa portata portano movimento, lavoro e visibilità. Continuiamo con iniziative che generano valore reale per la nostra comunità». Per il concerto di Capodanno a Tortolì, Sarah Toscano succede a Tazenda, Alfa e Zero Assoluto.

