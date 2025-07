Sarah Jane Morris a Nora «Voglio mettermi a studiare la musica popolare sarda» 

La musica come esercizio di libertà e lotta alle ingiustizie: per questo val la pena scrivere, cantare e suonare, secondo Sarah Jane Morris. La poliedrica musicista inglese sarà a Nora domani (alle 21.30) sul palco del “NoraJazz Festival“, organizzato dall’Associazione Enti Locali in collaborazione col Ministero della Cultura, per la rassegna “Women in Jazz“. E di cui saranno protagoniste anche Dana Masters (7 agosto) e Nick West (14 agosto).

La sua voce, profonda e teatrale, è stata definita fuori dagli schemi. Come la coltiva e la protegge?

«Non ho mai preso lezioni di musica in vita mia. Non faccio mai riscaldamento della voce, ma quando la gola è affaticata, oppure ho un raffreddore, faccio gargarismi con sale e acqua tiepida o del brandy. Con la mia voce ho sempre sperimentato e osato spingermi dove altri non osano. So scandire le note come la meravigliosa Janis Joplin. Ho una voce baritonale, cosa piuttosto rara per una donna».

L’Italia è per lei una “seconda casa” e ha lavorato con numerosi artisti. Ci sono altre collaborazioni in vista?

«Ho adorato le collaborazioni con Riccardo Cocciante, Pino Daniele, Enrico Melozzi, Danilo Rea, Noemi, PFM, Gianni Nocenzi, Stadio, Walter Ricci, Antonio Forcione e, recentemente, anche in duetto con Mario Biondi, attualmente nella classifica UK Heritage Chart (un mix di classici e nuove uscite di artisti che hanno un impatto significativo sulla scena musicale nazionale). Tony Remy ed io stiamo scrivendo il secondo volume di “The Sisterhood,” la cui uscita è prevista per marzo 2026. Sto lavorando a un nuovo album con Antonio Forcione e a settembre uscirà il secondo con il Solis String Quartet di Napoli, intitolato “Forever Young”, che celebra i cantautori scomparsi a 27 anni. Sono tantissimi i progetti che voglio realizzare finché la mia voce sarà al suo meglio!».

La sua carriera è segnata da scelte coraggiose e controcorrente. Oggi è ancora possibile esercitare la propria libertà artistica?

«Ho fondato la mia etichetta discografica nel 2000 e mi occupo personalmente della mia attività, così da avere la libertà di esprimermi e usare la musica per farlo. Questi sono tempi strani e pericolosi ed è ancora più importante far sentire la propria voce».

Nei suoi progetti affronta spesso temi sociali, politici, femministi. La musica può essere uno strumento di trasformazione?

«Sì, lo è senz’altro. Sono femminista, antirazzista, antiomofoba, antisessista e vedo così tante ingiustizie intorno a me che sento il dovere di raccontarle attraverso le canzoni».

Ha collaborato con tantissimi artisti, dal jazz al pop. C’è un incontro che ha inciso profondamente nella sua visione musicale?

«Ho amato tutte le mie collaborazioni, ma sento che scrivere con Tony Remy mi permette di esplorare tutti i territori musicali che desidero. Per me Tony è il partner perfetto per la scrittura».

La Sardegna ha una forte tradizione vocale e corale. Le è capitato di avvicinarsi alla musica popolare sarda?

«Amo la musica popolare e ne conosco l'importanza. Ho ascoltato un po' di musica popolare sarda e mi piacerebbe molto saperne di più».

Che cosa vuole che il pubblico sardo porti con sé, dopo aver ascoltato la sua voce a Nora?

«Vorrei che il pubblico del “NoraJazz” se ne andasse dopo il concerto con la voglia di scoprire di più le interpreti femminili della musica contemporanea che celebriamo in “Sisterhood”. Spero che riusciremo a sollevare lo spirito del pubblico, a commuoverlo e a fargli provare gioia. La musica è uno strumento e una cura potentissima».

RIPRODUZIONE RISERVATA