Sarafine conquista X Factor 2023 

And the winner is… Sarafine. La 34enne artista di origini calabresi, all’anagrafe Sara Sorrenti, è la vincitrice di X Factor 2023, proclamata stanotte dalla conduttrice dello show Francesca Michielin, già vincitrice nel 2012: a decidere, attraverso il televoto, il pubblico da casa.

La gara

Sarafine faceva parte della squadra di Fedez che ha portato in finale anche Maria Tomba, mentre gli altri due finalisti, Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots, erano supportati da Dargen D'Amico, giurati, Fedez e Dargen, della XVII edizione di X Factor Italia insieme ad Ambra Angiolini. Termina così la travagliata stagione del talent. Una stagione condizionata dalla presenza di Morgan: tornato in giuria, era stato allontanato dal programma, quasi in dirittura d’arrivo, per comportamenti giudicati inappropriati dalla produzione. Per la cronaca, prima della proclamazione del vincitore, Morgan è stato salutato e ringraziato da Dargen D’Amico. Dopo l’antipasto, la puntata speciale di AnteFactor affidata a Gianluca Gazzoli con tutte le emozioni in diretta dal backstage e le prime battute dei tre giurati, la finalissima ha preso vita. La gara, celebrata dalla super ospitata di Gianni Morandi, che ha duettato in apertura di serata con la Michielin cantando “Un mondo d’amore” prima dell’introduzione dei finalisti (definiti da Morandi «i quattro più forti»), e si è esibito più tardi in un medley dei suoi successi, è stata caratterizzata da tre manche.

Nella prima i concorrenti si sono esibiti in un mix dei brani (noti di artisti famosi) che hanno segnato il loro percorso, a partire da Il solito Dandy, seguito da Maria Tomba, Stunt Pilots e Sarafine. Nella seconda gli straordinari duetti: Maria Tomba con Myss Keta (cantano “Pazzeska”), gli Stunt Pilots con Omar Pedrini (“Sole spento”), Sarafine con gli Ofenbach (“Overdrive”) e Il Solito Dandy con Francesco Gabbani (“Viceversa”). Infine, nella terza e ultima gli inediti: “Imma Stunt” per gli Stunt Pilots, “Malati di gioia” per Sarafine, “Solo tu” di Il Solito Dandy e “Crush” di Maria Tomba. Alla fine dell’ultima esibizione la clip riassuntiva delle performance dei finalisti, la nuova canzone della Michielin “Solite chiacchiere”, e, a mezzanotte passata, dopo la chiusura ufficiale del televoto, la convocazione dei concorrenti sul palco e l’arrivo della busta con la classifica. Dal quarto posto di Maria Tomba, al terzo di Il Solito Dandy e al secondo degli Stunt Pilots, con conseguente vittoria di Sarafine. Arrivederci alla prossima edizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA