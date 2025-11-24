VaiOnline
Olbia.
25 novembre 2025 alle 00:19

«Saracinesche abbassate, situazione inaccettabile» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Città spenta con i primi freddi, una serie di saracinesche abbassate accompagnano la passeggiata in centro. Una situazione che ha spinto il sindaco Settimo Nizzi a scrivere al presidente di Confcommercio Olbia, Edoardo Oggianu, agli esercenti del centro storico e all’amministratore delegato di Geasar, Silvio Pippobello (perchè le chiusure interessano anche l’aeroporto). «La condotta di chi mantiene le serrande abbassate per periodi prolungati è inaccettabile e dannosa per la reputazione collettiva della comunità. Non è questa l’immagine che Olbia deve trasmettere ai residenti, ai turisti e agli investitori. Una città viva, accogliente e dinamica non può permettersi di presentarsi con serrande abbassate e servizi essenziali negati», scrive il sindaco: «La responsabilità di ciascun operatore economico è parte integrante della reputazione collettiva della comunità».

Nizzi ha anche ricordato che ogni esercizio di somministrazione che resterà chiuso per più di 30 giorni consecutivi non vedrà rinnovata l’autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico. «Chi ha scelto di operare qui ha assunto un impegno verso la comunità e verso il territorio», conclude il sindaco: «Confidiamo che ciascun operatore comprenda la gravità della situazione e si attivi immediatamente per garantire la riapertura. In caso contrario, il Comune agirà con la massima severità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Manifestazione non una di meno Roma 22 novembre 2025. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
Manifestazione non una di meno Roma 22 novembre 2025. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
25 Novembre

«Su Valentina parole come pietre»

Condanna unanime per il post dell’ex senatore D’Anna sul caso Pitzalis 
Regione

I parlamentari snobbano la Statutaria

Solo in sette hanno partecipato alla commissione speciale convocata da Comandini 
La guerra

Usa, Ue e Kiev correggono il piano

Nuova bozza ridotta a 19 articoli, ma si aspetta l’approvazione di Trump 