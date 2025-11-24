«Saracinesche abbassate, situazione inaccettabile» 

Città spenta con i primi freddi, una serie di saracinesche abbassate accompagnano la passeggiata in centro. Una situazione che ha spinto il sindaco Settimo Nizzi a scrivere al presidente di Confcommercio Olbia, Edoardo Oggianu, agli esercenti del centro storico e all’amministratore delegato di Geasar, Silvio Pippobello (perchè le chiusure interessano anche l’aeroporto). «La condotta di chi mantiene le serrande abbassate per periodi prolungati è inaccettabile e dannosa per la reputazione collettiva della comunità. Non è questa l’immagine che Olbia deve trasmettere ai residenti, ai turisti e agli investitori. Una città viva, accogliente e dinamica non può permettersi di presentarsi con serrande abbassate e servizi essenziali negati», scrive il sindaco: «La responsabilità di ciascun operatore economico è parte integrante della reputazione collettiva della comunità».

Nizzi ha anche ricordato che ogni esercizio di somministrazione che resterà chiuso per più di 30 giorni consecutivi non vedrà rinnovata l’autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico. «Chi ha scelto di operare qui ha assunto un impegno verso la comunità e verso il territorio», conclude il sindaco: «Confidiamo che ciascun operatore comprenda la gravità della situazione e si attivi immediatamente per garantire la riapertura. In caso contrario, il Comune agirà con la massima severità».

