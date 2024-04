«Sarà un’opposizione costruttiva» 

La sconfitta del 25 febbraio brucia ancora ma la minoranza di centrodestra si professa “costruttiva”. Almeno in partenza. Di sicuro sarà questa, a sentire i protagonisti, la posizione dei partiti moderati. FdI fa dei distinguo: è per l’opposizione dura, nonostante la mano tesa del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini che, appena eletto, ha ringraziato Paolo Truzzu per la pacatezza dei toni in campagna elettorale. «Sarà un’opposizione senza sconti», dice Fausto Piga, consigliere regionale ed ex capogruppo. «Pungoleremo la maggioranza soprattutto sui temi che non vorrà sentire».

I sì a Comandini

Chi si sbilancia fin dal voto favorevole al presidente dell’assemblea è il Psd’Az e, con i Quattro Mori, Sardegna al Centro2020. Comandini dovrebbe aver recuperato da queste due forze i sei voti in più rispetto a quelli della maggioranza nella terza votazione: «Riteniamo che Piero possa essere una figura di rispetto e di garanzia per tutti», argomenta il sardista Gianni Chessa. «Sarà, come del resto ha detto, il presidente di tutta l'Assemblea, quindi sarà chiamato a recitare un ruolo super partes. Dai banchi dell'opposizione auguriamo buon lavoro alla presidente Todde e alla sua Giunta, nell'interesse dei sardi e della Sardegna». Più o meno lo stesso è il concetto espresso da Antonello Peru e da Stefano Tunis: «Il presidente del Consiglio regionale ha un ruolo istituzionale poiché rappresenta tutta l’Aula», spiega Peru, consigliere alla quarta legislatura. «La nostra linea, anche dall’opposizione, non cambierà: lavoreremo nell’interesse dei sardi». Quindi interviene Tunis: «È naturale che l'aspettativa era quella di poter dare un contributo all'azione di governo con delle responsabilità dirette. Gli elettori hanno deciso altro, per quanto in misura molto risicata. Il nostro ruolo adesso è quello di essere forza di governo anche dall'opposizione, perché la nostra cultura politica questo ci impone. Io», ammette, «ho votato per Comandini alla terza votazione».

I Riformatori

Diversi i propositi dei Riformatori sardi: «Il nostro ruolo sarà responsabile, costruttivo, istituzionale, garbato, ma allo stesso tempo saremo molto precisi, puntuali e vigili su tutte le attività nell'interesse dell'intera Isola», osserva Aldo Salaris. «Siamo a disposizione dei sardi, al di fuori dalle appartenenze». «Di ruolo istituzionale garbato» disquisisce l’azzurro Ivan Piras.

La Provincia

Ma Angelo Cocciu, consigliere regionale eletto a Olbia e Gallura, rilancia la battaglia per la Provincia: «Nel nostro territorio va in qualche modo ripristinata». Chiude Franco Mula (Alleanza Sardegna), ex sindaco di Orosei: «L’appello che ha lanciato Piero Comandini credo che sia giusto», chiosa. «Possiamo fare delle cose importanti, nel solco di una collaborazione che sui temi portanti non può e non deve mancare».

