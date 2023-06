Sarà un’estate di stelle in musica 

Stefano Bollani e Eugenio Finardi. Sono i nomi che circolano per il ritorno dei grandi eventi nell’estate di Lanusei, quella che negli ultimi anni era stata avara di star. Potrebbero arrivare, manca solo l’ufficialità, grazie alla collaborazione con Rocce Rosse Blues, in una location molto panoramica vista mare. Venerdì potrebbe arrivare il responso sullo spazio prescelto e, nei prossimi giorni, le date e gli artisti.

Le certezze

E Non solo mare? Anche il consueto appuntamento del venerdì estivo è confermato e in questo contesto si inseriranno alcuni dei concerti. Dell’organizzazione di Non solo mare si occuperà l’amministrazione insieme alla Pro Loco che ha partecipato al bando dell’Unione dei comuni e che ora è impegnata a organizzare in ogni dettaglio la Fiera delle ciliegie, prevista per l’ultimo weekend di giugno.

Infatti, è stato pubblicato un bando dell’Unione dei Comuni ad hoc per l’organizzazione degli eventi estivi che prendono il via dalla Fiera delle ciliegie e arrivano fino al Festival di Itacà, e anche un bando per i festeggiamenti organizzati dai comitati religiosi. Anche loro sono in fermento per organizzare le tradizionali ricorrenze e hanno in serbo diverse sorprese.

I commercianti

Qualcosa si muove anche sul fronte del Centro commerciale naturale Le Falere, assopito in questi ultimi anni. Pare si possa rimettere in moto con la disponibilità dei commercianti, non solo del centro storico. L’assessore al Turismo e alle attività produttive Francesca Loi ha più volte incontrato i commercianti. «Abbiamo voluto dare voce ai commercianti che sono la parte viva di Lanusei, con un confronto costante che consenta di crescere e migliorare, e che non si riduca alla stagione strettamente turistica ma che si protragga durante tutto l’anno». E l’assessore Loi inoltre osserva: «Per gli eventi estivi hanno dato disponibilità per rimettere in piedi il Centro commerciale, e a supporto stiamo organizzando una serie di eventi di un certo livello che alzino l’asticella dell’offerta turistica e culturale. Riteniamo che Lanusei abbia una posizione strategica e debba giocare da protagonista in Ogliastra». Sulla stessa linea d’onda la vicesindaca con delega alla cultura Maria Tegas. «Abbiamo pensato di fare degli eventi culturali che potessero rilanciare il ruolo di Lanusei».

