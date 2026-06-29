Sarà un’estate di giochi, libri, danza e musica 

Entrano nel vivo le manifestazioni estive del calendario di Vallermosa con Youth meet Europe, in programma alle 18 di oggi nella sala comunale.
Gli appuntamenti di luglio inizieranno alle 18,30 del 2, giovedì, con il Luna park gonfiabile montato nel parco falcone e Borsellino. Si replica venerdì 10. Il 3 alle 18 appuntamento nella biblioteca comunale con la presentazione del libro “Michelanna” di Isabella Floris. La serata continuerà nell’Anfiteatro comunale con uno show di musica e balli.
Manifestazione musicale anche il 10 luglio in piazza San Lucifero, mentre il 12 nell’Anfiteatro andrà in scena lo spettacolo di teatro e danza “Cosima”. I prossimi incontri si terranno il 16 con Lorenzo Braina, il 17 con un’esibizione di danza orientale, il 23 con Giochi senza frontiere. Si chiude il 30 e il 31 con uno spettacolo teatrale.
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