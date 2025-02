«Sarà un’estate all’insegna del rock» 

Il nome del super ospite dell’estate per ora è top secret ma Sant’Antioco annuncia già in questi giorni il suo posizionamento tra gli eventi più importanti dell’Isola. «L’arena fenicia diventerà il luogo d’attrazione per gli amati della musica rock». si lascia sfuggire l’assessore alla Cultura Luca Mereu, promettendo che la cittadina lagunare sarò teatro di eventi che caratterizzeranno il by night made in Sulcis.

«In un panorama di pubblici spettacoli estivi che in Sardegna normalmente propongono eventi pop e di musica italiana - aggiunge Mereu - Sant'Antioco vuole caratterizzarsi come un hub specifico capace di offrire al pubblico i grandi nomi del rock alternative mondiale: e la band britannica che ufficializzeremo a breve, soddisferà gli amanti del rock creando addirittura scompiglio».

Il programma per “Sulky rock” vede già impegnato 40 mila euro da destinare a questo concerto per il quale c’è grande attesa ed è già scattato il totonomi per il cantante o del gruppo inglese che sarà protagonista il 16 agosto. «Cercheremo di mantenere il budget storico che per l'estate supera i 200 mila euro tra le varie azioni dell’amministrazione - dice l’assessora al Turismo, Roberta Serrenti - con tutta l’amministrazione continueremo a lavorare nell'ambito della promozione turistica, dell’identità, e dei prodotti enogastronomici che caratterizzano l’isola, con azioni importanti che potenzieranno l'offerta per la quale stiamo ritagliando i budget». C’è già chi scommette sulla crescita delle presenze finalizzate agli eventi.

