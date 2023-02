Sarà un’altra estate da record, ma resta l’incognita trasporti 

«Le prenotazioni per la stagione estiva stanno andando molto bene, oltre ogni aspettativa». Maurizio Battelli, presidente di Extra (l’associazione che cura l’offerta extra alberghiera) conferma indirettamente le parole dell’assessore. «Da aprile in poi siamo ben posizionati, il nostro booking ci prospetta un’estate da record, decisamente meglio dell’anno scorso, già da incorniciare, e del 2019 pre-pandemia». Il nodo rimangono i trasporti. «Gli spostamenti dell’extra alberghiero sono legati quasi esclusivamente alle compagnie low cost, che però lasciano scoperto il periodo da novembre ad aprile». La ricetta è semplice. «Se le tratte dei voli a basso costo sono dirette, state certi che i turisti arrivano». I numeri sono da record, un dato incoraggiante perché le prenotazioni arrivano con tre mesi d’anticipo. «A Cagliari registriamo già il 18% tra luglio e agosto, rispetto al 5% dello stesso periodo dell’anno scorso», afferma Battelli. Dati che aumentano nelle località di mare. «A Villasimius siamo al 30% di prenotazioni; a Chia, Alghero e Dorgali al 25%; a San Teodoro al 28%». E i prezzi? «Tendenzialmente sono aumentati, ma di poco come ad Alghero dove nel 2022 la spesa media era di 146 euro al giorno contro il 149 di quest’anno, anche se al momento il disponibile è venduto a 172 euro». Ci sono poi i casi di Cagliari e Villasimius che nel 2022 avevano prezzi più alti perché le prenotazioni erano vendute “sotto data”, con un anticipo di pochi giorni. Nel capoluogo una notte ad agosto costa in media 97 euro, ma il non prenotato può arrivare anche a 149 euro; stesso discorso a Villasimius con 190 euro al giorno per il disponibile».

Se l’estate si vede dal mattino sarà una stagione da record. Le prenotazioni di alberghi, bed and breakfast, affittacamere e case in locazione stanno registrando numeri mai visti prima, segno che la Sardegna rimane in vetta ai sogni vacanzieri degli italiani. Un annuncio entusiasta fatto nei giorni scorsi dall’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa alla Bit di Milano. Le ombre e le incognite, però, non mancano. I maggiori problemi arrivano, manco a dirlo, dai trasporti (soprattutto dalla famigerata continuità territoriale) e dall’aumento esagerato dei costi di gestione che a catena hanno causato un aumento delle tariffe per soggiornare nella nostra Isola.

Le parole di Chessa trovano riscontro tra i gestori delle attività ricettive e tra i loro rappresentanti?

In arrivo il boom

Vivere nel limbo

Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna, ha sentimenti di ottimismo e angoscia. Niente numeri, per il momento, ma solo elementi di valutazione che prospettano una buona estate. «Sono speranzoso, recepisco tanto interesse per la prossima stagione, ma la fiducia si scontra con l’incertezza legata ai voli delle low cost, che non sono ancora partiti a pieno ritmo, e della continuità territoriale. Le prenotazioni di aprile e maggio stanno già arrivando, ma non sappiamo se andranno a buon fine».

Per Massimiliano Tronci, dell’Associazione albergatori Nuoro, «Chessa alla Bit di Milano ha fatto solo proclami che non si riflettono nella realtà. Per il momento la situazione non sembra così eccezionale come annunciato dall’assessore al Turismo. Sono troppe le criticità croniche legate ai trasporti che quest’anno si stanno acuendo».

Invasione straniera

«Sì, le prenotazioni stanno arrivando anche grazie al clima che ci sta regalando giornate speciali», dice Laura Zazzara, a capo di “A View on Cagliari” un associazione che conta oltre 250 tra b&b, affittacamere e case in locazione. Come al solito sono stranieri: tedeschi, inglesi, olandesi su tutti. Nel capoluogo si registra un ampliamento dei giorni di soggiorno. «Prima la permanenza media era di due/tre giorni, ora si arriva alla settimana». Perché? «Cagliari è una città sempre aperta che mette a disposizione dei turisti tutto quello di cui hanno bisogno – lo stesso non possono fare le grandi strutture ricettive marine – inoltre chi viene in vacanza da noi ha scoperto che spiagge meravigliose come Costa Rei, Chia o Villasimius si possono raggiungere in meno di un’ora».

